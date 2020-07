Geen twijfels bij Sainz over Ferrari-keuze: "Kon geen nee zeggen"

In mei maakte Ferrari bekend dat Sebastian Vettel eind 2020 moet vertrekken, omdat zijn aflopende contract niet verlengd werd. Niet lang daarna volgde de bevestiging dat zijn plek bij het team wordt opgevuld door Sainz, die aan het eind van het jaar overkomt van McLaren. Dat gebeurde echter nog voordat het F1-seizoen van start was gegaan en die start verliep desastreus voor Ferrari. Na drie races heeft het Italiaanse fabrieksteam 27 punten verzameld, waarmee het vijfde staat in het kampioenschap voor constructeurs. McLaren staat er met 40 punten beter voor, maar toch staat Sainz achter zijn keuze om in 2021 naar Ferrari te vertrekken.

“Ik weet dat er nu veel vraagtekens bestaan over de prestaties van Ferrari. Maar als je de historie bekijkt, dan is Ferrari natuurlijk het meest succesvolle team in de Formule 1”, vertelde Sainz bij Sky Sports F1. “Als je de juiste persoon bent voor dat zitje, en ik geloof dat ik dat ben, waarom zou je die kans dan niet pakken? Natuurlijk is er één team dat de sport nu domineert en dat is Mercedes, zij hebben jaar na jaar de beste kans om kampioen te worden. Maar ik denk dat Ferrari de juiste plaats is om te zijn en daarom heb ik die keuze gemaakt.”

De kans om bij Ferrari aan de slag te gaan vond Sainz er eentje die te mooi was om te laten liggen. Desondanks is de Spanjaard nog niet bezig met zijn termijn in een rode overall, want eerst racet hij in 2020 nog voor McLaren. Daar ligt momenteel al zijn focus. “Het is een uitdaging en een kans waar ik geen ‘nee’ tegen kon zeggen, en ik voel me extreem gemotiveerd voor volgend jaar”, zei Sainz. “Maar mijn ogen zijn momenteel nog gericht op McLaren en om dat team zoveel mogelijk te helpen om op de ladder van de Formule 1 te klimmen, zodat ze in de toekomst mee kunnen vechten om de overwinningen.”