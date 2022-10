Charles Leclerc was met 37 ronden behoorlijk productief in de tweede vrije training. De Monegask was in de eerste oefensessie aan de kant gebleven, omdat Robert Shwartzman toen plaatsnam in zijn Ferrari F1-75. “Het was heel druk, dit was denk ik de drukste VT2 die ik ooit heb gehad”, aldus Leclerc. “Maar het was leuk. Ik heb veel ronden gereden en vele banden getest. De vele ronden die ik in VT2 heb gereden maken het missen van de eerste sessie enigszins goed.”

Lewis Hamilton liet na de trainingen weten dat de hobbels in het asfalt ‘verschrikkelijk’ voelden aan boord van zijn Mercedes W13. Leclerc had minder klachten dan de zevenvoudig wereldkampioen. “Er is waarschijnlijk nog een stap nodig, maar voor ons was het wel beter”, vertelt Leclerc, die de dag met een positief gevoel afsloot. “Het gevoel was direct goed, dat is altijd een goed teken. Van vrijdag naar zaterdag is altijd nog een stap nodig, maar het gevoel is goed. Dus hopelijk hebben we een goede zaterdag.”

Ook Carlos Sainz blikt tevreden terug op de eerste actiedag in Austin. “We waren zeker op snelheid”, reageert de Spanjaard. “Het was geen eenvoudige dag met de hobbels. Het is hier altijd een uitdaging om de balans voor elkaar te krijgen en om goed over de hobbels en kerbstones te gaan. Over het algemeen was het niet de meest comfortabele wagen om mee te rijden, maar we waren snel en daar gaat het om. Het tempo was niet slecht.”

Sainz ziet wel verbeterpunten. “Qua pure snelheid was het goed, maar niet qua gevoel. We hebben dus nog wat werk te doen voor zaterdag”, vertelt hij. “Zeker voor de derde training. Daarin hebben we wat dingen te testen, waar we tijdens VT2 niet aan toe zijn gekomen vanwege de Pirelli-test. Dus we hebben wel een paar dingen op de lijst voor zaterdag. Ik wil mezelf prettiger voelen op de hobbels en kerbs. Daarnaast moet ik het snelle gedeelte in sector 1 nog beter aan elkaar knopen. Voor de rest, in sector 2 en 3, zijn we competitief. Dus we zullen zien.”

