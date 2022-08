Carlos Sainz rijdt sinds vorig jaar voor Ferrari, waar hij Sebastian Vettel opvolgde als teamgenoot van Charles Leclerc. De Spanjaard is blij met zijn Monegaskische collega. “Charles produceert altijd ijzersterke ronden in de trainingen en kwalificatie, ook zijn race pace is dit jaar heel goed”, zegt Sainz in gesprek met F1.com over Leclerc. “Hij is een geweldige referentie en een prettige jongen in de omgang. Ik heb veel van hem geleerd in de afgelopen anderhalf jaar en kijk ernaar uit om hem ook in de toekomst als teamgenoot te hebben. We gaan goed met elkaar om en hebben een fijne samenwerking.”

“We brengen samen veel tijd door, zowel in Maranello als op het circuit”, vervolgt Sainz. “Over het algemeen denken we over veel dingen hetzelfde. Los daarvan, als het tijd is om plezier te maken, dan kunnen we dat ook. We kunnen samen sporten. Niet alles is super serieus en afhankelijk van het team, hopelijk blijft dat zo.”

Ook zijn relatie met teambaas Mattia Binotto is goed, vertelt Sainz. “Mattia is voor mij een heel belangrijk puzzelstuk geweest”, legt de enkelvoudig Grand Prix-winnaar uit. Binotto heeft zich binnen Ferrari sterk gemaakt voor de komst van Sainz na het afscheid van Vettel. “Toen ik bij Ferrari kwam, had hij waarschijnlijk meer vertrouwen in mij dan ieder ander. Het was aan mij om zijn gelijk te bewijzen en om in 2021 de goede resultaten te boeken die Ferrari en hij van mij verwachtten. Sindsdien is mijn relatie uitstekend.”

Mede door een aantal strategische fouten en problemen met de betrouwbaarheid krijgt Binotto dit jaar kritiek van de buitenwacht. Sainz heeft echter alle vertrouwen in de teambaas. “Ik vind hem een geweldige teamleider”, reageert de 27-jarige coureur uit Madrid. “De waardering en het respect dat hij binnen het team geniet is enorm. Hij leidt ons zeker de juiste richting op.”