Sainz en Leclerc op 27 en 28 januari in actie op Fiorano

Voor Leclerc is er nog even het voorbehoud dat hij een negatieve coronatest zal moeten kunnen laten zien. De Monegask testte vorige week positief en zit in quarantaine. Mocht alles goed gaan dan zullen de beide coureurs op 27 en 28 januari in actie komen, als onderdeel van een complete vier- of vijfdaagse testweek van Ferrari, zo heeft Motorsport.com vernomen. De overige dagen worden gevuld door de junioren Marcus Armstrong, Robert Shwartzman en Giuliano Alesi.

Ferrari zet voor de tests de SF71H uit 2018 in. Die bolide werd vorig jaar ook al intensief gebruikt om mee te testen. De reglementen van de FIA verbieden het uitgebreid testen met auto's die jonger dan twee jaar zijn. Het lijkt er dus op dat Ferrari Leclerc en Sainz vooral kilometers wil laten maken en daarvoor is dit oudere model ook prima geschikt.

De test zal vooral voor nieuwkomer Sainz een opsteker zijn. Het aantal officiële testdagen voor aanvang van het nieuwe Formule 1-seizoen is dit jaar teruggebracht tot drie. In die drie dagen mag maar één auto worden ingezet en dat betekent dus dat elke coureur slechts anderhalve dag de tijd heeft om aan z'n nieuwe wagen gewend te raken.

Voor de coureurs die al langer bij een team zitten, is dat niet zo’n probleem. De auto's van dit jaar lijken immers erg veel op die van afgelopen seizoen. Maar voor coureurs als Sainz, Sebastian Vettel of Daniel Ricciardo, die nieuw zijn bij een team, ligt het mogelijk wat problematischer.

Renault loste het probleem voor Fernando Alonso in te schrijven voor de officiële rookie-test in Abu Dhabi, afgelopen december. De tweevoudig wereldkampioen kon zich daar in alle rust vertrouwd maken met het nieuwste materiaal van de Franse renstal. Toen Ferrari Sainz voor diezelfde test wilde inschrijven, kreeg het van de FIA nul op het rekest en dus zal de van McLaren overgekomen coureur het in maart met anderhalve dag echte testtijd moeten doen. Wel heeft hij al ‘meters’ gemaakt in de simulator van Ferrari.

Sainz en Leclerc zullen waarschijnlijk ieder één dag achter het stuur plaatsnemen, om welke dagen het precies zal gaan, is nog niet duidelijk.