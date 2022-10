Sainz pleit opnieuw voor bredere pitlane: "Is aan de FIA en F1"

Tijdens de Grand Prix van Nederland reed Sergio Perez bij het verlaten van de pits over een Ferrari-wheel gun, terwijl Carlos Sainz op dat moment een trage stop had. Bij een volgende stop moest de Spanjaard vol in de ankers om een ongeluk met een McLaren-monteur te voorkomen. Hierbij botste hij bijna met Fernando Alonso. De Ferrari-coureur ontving een straf wegens een onveilige pitstop. Kort na de race liet hij weten dat de krappe pitlane op Circuit Zandvoort moest worden aangepakt om deze incidenten in de toekomst te voorkomen.

De Formule 1 is dit weekend in Singapore en laat juist ook het Marina Bay Street Circuit een krappe pitlane hebben. Sainz en Perez melden echter dat hun teams geen wijzigingen doorvoeren in de procedures naar aanleiding van de incidenten in Zandvoort. Motorsport.com vroeg Sainz naar de recente problemen. De Spanjaard riep opnieuw dat er gekeken moet worden naar de afmetingen van de pitstraat en vindt dat F1 en de FIA hier verantwoordelijk voor zijn.

"Ik vind niet dat pitcrews of F1-teams veranderingen moeten doorvoeren", steekt Sainz van wal. "Het zijn de FIA en F1-organisatie. Zij moeten met oplossingen komen. Er gaat op een dag een ongeluk gebeuren. Dat gebeurt misschien zodra we met z'n allen de pits induiken, zoals vorig jaar het geval was in Hongarije tijdens de formatieronde. Of in Zandvoort toen de safety car de baan op kwam en het chaos werd. Er moet een oplossing komen, want dit brengt iemand in gevaar. Circuits worden gekeurd en ik vind dat een goedkeuring ook afhangt van de lengte en breedte van de pitlane. Daar moeten we voor zorgen. Ik weet dat het logistiek en technisch gezien niet eenvoudig is voor circuits, maar ik zat in een vrij angstige situatie in Zandvoort. Het kan op elk moment gebeuren. Het is iets wat we moeten aankaarten bij de FIA en F1. Uiteraard kunnen teams helpen door met oplossingen te komen."

Volgens Perez worden F1-coureurs en -teams door circuits in deze situaties gebracht. "Het is iets wat opnieuw bekeken moeten worden, zodat we het beter kunnen maken", aldus de Mexicaan. "Er is maar zoveel ruimte en dat is schijnbaar niet genoeg. Als een bandenwissel bij een ander team misgaat, dan is er amper ruimte om een ongeluk te voorkomen."