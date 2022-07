Dit weekend wordt de tweede sprintrace van het seizoen verreden, waardoor op vrijdag na de eerste training de kwalificatie plaatsvond. Max Verstappen eiste daarin de pole-position op voor de korte wedstrijd op zaterdag door nipt sneller te gaan dan Charles Leclerc en Carlos Sainz. Mercedes maakte een snelle indruk op de eerste dag in Oostenrijk, maar Lewis Hamilton en George Russell crashten afzonderlijk van de baan in de slotfase van de kwalificatie, waardoor de volledige potentie van de W13 onbenut bleef. De rampzalige afloop van de kwalificatie werkte door op zaterdag, want bij aanvang van de tweede training waren de werkzaamheden aan de auto’s van Hamilton, die het weekend vervolgt met een ander chassis, en Russell nog altijd niet afgerond.

Aan het begin van de oefensessie, waarin de teams zich volledig konden focussen op de voorbereidingen op de sprintrace op zaterdag en Grand Prix op zondag, stuurde Ferrari de beide coureurs op medium banden naar buiten, waarop Leclerc en Sainz in openingsfase afwisselend nieuwe snelste tijden reden. Verstappen ging kort daarop echter op de soft naar buiten om zichzelf met 1.09.170 bovenaan te zetten in de tijdenlijst. De Nederlander ging kort daarna een fractie harder met 1.09.067 en sloot zijn eerste run uiteindelijk af met 1.08.966. Sainz kwam op de medium band nog tot 1.09.150, waarmee hij op de gele compound nog geen twee tienden langzamer was dan Verstappen en na de eerste runs op P2 stond.

Na een kwartier kwam George Russell het circuit op om op de zachte band meteen een aardig tempo te rijden. De Brit noteerde tijdens zijn eerste run 1.09.240, waarmee hij achter Verstappen en Sainz op P3 plaatsnam. Bij Hamilton werd ondertussen nog altijd aan de auto gesleuteld door de monteurs van Mercedes. Hij was kort voor de helft van de sessie echter niet de enige die nog geen meter had gereden. Ook Fernando Alonso en Esteban Ocon hadden zich tijdens de eerste 25 minuten niet op de baan laten zien. Hier betrof het echter een weloverwogen keuze van Alpine. Nadat de Spanjaard en de Fransman eindelijk op het circuit waren, gingen zij naar de vierde en zesde positie in de tijdentabel.

Na een kort bezoek aan de pits trok Verstappen eropuit op de medium band. De regerend kampioen schaafde op die compound nog iets van de snelste tijd af door rond te gaan in 1.08.799. Ocon en Alonso reden zich vervolgens in de kijker door naar de tweede en derde tijd te gaan. Leclerc was ondertussen echter op de soft band op pad. De Monegask zette daarop 1.08.660 neer, waarmee hij de eerste stek overnam van Verstappen, die met 1.08.778 nog wel iets rapper ging. Met nog twintig minuten op de klok was er een 1.08.610 van Sainz, die de winnaar van de vorige race op Silverstone naar P1 bracht.

De Ferrari’s stonden bij het ingaan van het laatste kwartier dus eerste en tweede, voor Verstappen, Alonso en Ocon. Met nog veertien minuten te gaan rolde Hamilton dan eindelijk naar buiten voor zijn eerste meters van de dag. De eerste ronde van de zevenvoudig kampioen ging in 1.09.350, waarmee hij op P9 belandde. In het restant van de sessie veranderde er weinig meer in de tijdenlijst. Sainz bleef snelste, voor Leclerc, Verstappen en het duo van Alpine. Sergio Perez, die dertiende staat op de grid voor de sprintrace nadat zijn beste tijd uit Q2 en al zijn ronden in Q3 na afloop van de kwalificatie waren geschrapt, tekende voor de zesde tijd, terwijl Russell aan het einde van de sessie zevende stond. Valtteri Bottas, die zondag sowieso achteraan start als gevolg van een motorische gridstraf, klokte de achtste tijd met zijn Alfa Romeo. Hamilton bleef met eerdergenoemde tijd negende, voor Lando Norris in de McLaren.

Om 16.30 uur beginnen de coureurs aan de sprintrace, waarin de startvolgorde wordt bepaald voor de Grand Prix die zondag om 15.00 uur wordt aangevangen.

