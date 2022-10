Sainz bovenaan op eerste dag in Singapore, Verstappen vierde

Terwijl het in Singapore vooral over een vermeende financiële overtreding van Red Bull gaat - het team zou in 2021 meer geld hebben uitgegeven dan is toegestaan onder het budgetplafond - keerden de coureurs terug de baan op om zich tijdens de tweede vrije training verder voor te bereiden op het weekend. Nadat Valtteri Bottas de eerste was die een tijd had neergezet met zijn Alfa Romeo, gingen achtereenvolgens George Russell en Lewis Hamilton naar de eerste stek in de tijdenlijst. Carlos Sainz liet zich vervolgens op P1 zien met 1.43.710. Hamilton ging daar vervolgens nipt onder met 1.43.668. Maar de Ferrari-coureur had daarna nog een 1.43.231 in huis op de medium band.

Drie coureurs hadden ondertussen nog geen meter gereden tijdens VT2. En niet de minsten. Max Verstappen, Charles Leclerc en Sergio Perez stonden lang binnen. Verstappen kwam pas na twintig minuten voor het eerst de baan op om een run te doen op de harde band. De wereldkampioen ging rond in de vijfde tijd om daarna gelijk terug te keren naar de pits.

Kort daarna trokken de eerste coureurs al op de zachte band naar buiten om een snelle ronde te oefenen voor de kwalificatie. Dat was het moment dat Sergio Perez voor het eerst de pits uitkwam. De Mexicaan was ook onderweg op de soft maar maakte bij de negentiende bocht contact met de muur, waarna hij op de achtste tijd bleef steken. Leclerc had aan het begin van de eerste training al wat tijd verloren in de pits en bij de start van de tweede oefensessie was er dus opnieuw oponthoud. Er werd nog hard aan de onderkant van zijn auto gewerkt, toen de concurrentie al op de baan aan de slag ging. Pas na een half uur zou Leclerc zijn Ferrari naar buiten sturen.

Ondertussen scherpte Sainz op de zachte band de snelste tijd aan naar 1.42.751 om daarna de lat nog iets hoger te leggen met 1.42.578. Leclerc sloot aan op de tweede stek door op medium rond te gaan in 1.42.882. Mercedes, dat eerder op de dag snelste was tijdens de eerste training, deed opnieuw goed mee met een 1.42.911 van Russell en een 1.43.182 van Hamilton, waarmee zij derde en vierde stonden op dat moment in de tijdentabel.

Een kwartier voor het einde was er een opmerkelijk moment bij Pierre Gasly. De Fransman was net terug in de pits en de monteurs waren bezig om zijn AlphaTauri achteruit de garage in te duwen, toen er een brandje ontstond bij zijn airbox. Terwijl de monteurs de brandblussers erbij pakten om de vlammen te doven, klom Gasly snel uit de auto.

Met nog een paar minuten te gaan deden Leclerc en Verstappen nog een run op de soft. De meeste coureurs waren bezig aan een racesimulatie waardoor zij te maken hadden met grote drukte op de baan. De Monegask verbeterde zich naar 1.42.795, waarmee hij op twee tienden van Sainz tweede bleef. Verstappen kwam tot 1.42.926, die hem tussen de Mercedessen op P4 deed belanden. Hamilton zakte zodoende naar de vijfde stek. Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Sergio Perez en Lance Stroll vormden de rest van de top-tien, terwijl de teruggekeerde Alexander Albon de zestiende tijd op de klokken bracht.

Zaterdag om 12.00 uur Nederlandse tijd gaat het weekend in Singapore verder met de derde vrije training. De kwalificatie begint om 15.00 uur.

Video: Vlammen in de pitstraat bij Pierre Gasly

Uitslag tweede training F1 Grand Prix van Singapore: