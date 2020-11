Sainz 'extreem boos' na pechvolle kwalificatie in Bahrein

Bahrein en Carlos Sainz, het is nog geen gelukkig huwelijk gebleken. In zijn voorgaande vijf deelnames wist Sainz slechts eenmaal de finish te halen. Punten haalde hij op het Bahrain International Circuit nog helemaal niet. Gezien de krachtsverhoudingen zou daar in 2020 verandering in moeten komen, maar tijdens de kwalificatie sloeg de pechduivel wederom toe.

Weinig kansen op zondag, geen voordeel met bandenkeuze

Sainz kwam aan het begin van Q2 stil te staan. McLaren heeft inmiddels bevestigd dat het om een probleem met de achterremmen ging. De verklaring is dus gevonden, maar dat maakt de frustratie er niet minder om bij Sainz. "Door die lock-up hebben we ook nog eens een setje banden verloren. Dat geeft ons erg weinig opties voor de race van zondag. Daarom ben ik extreem boos. Sorry dat ik het zo zeg, maar ik ben echt enorm boos", laat Sainz in gesprek met het Spaanse Movistar weten.

Sainz ziet het duister in, ook als het gaat over zijn kans op een inhaalrace in de woestijn op zondag. "Er is altijd een kans om nog iets naar voren te komen, maar dat zal hier zeer lastig worden." Dat komt niet alleen doordat Sainz een setje banden heeft afgeschreven, maar ook door de bandenkeuze van de mannen voor hem. "Des te meer doordat iedereen in de top-tien ook op mediums start. Coureurs die daarachter staan op de grid, waar wij jammer genoeg ook toe behoren, hebben dus geen enkel voordeel meer met de vrije bandenkeuze."

Seidl snapt frustratie van Sainz

McLaren heeft middels een verklaring op het genoemde remprobleem gewezen, waardoor teambaas Andreas Seidl nog maar eens benadrukt dat zijn coureur geen enkele blaam treft. "Aan de achterkant blokkeerde de boel ineens volledig, er was helemaal niets dat Carlos nog kon doen." De Duitser snapt de frustratie van zijn afzwaaiende piloot dan ook wel. "Het is teleurstellend omdat we vandaag een competitieve auto hadden. Lando maakte jammer genoeg een foutje in de eerste bocht en Carlos zag er tot dat probleem heel sterk uit. Maar het is niet anders. We moeten nu alles analyseren, onszelf resetten en er morgen weer volle bak voor gaan. Het zal een interessante race worden met meerdere uitdagingen, misschien ook met twee pitstops of meer, maar we moeten hoe dan ook naar voren komen."

