Formule 1 GP van Brazilië

Carlos Sainz blikt terug op duels met Charles Leclerc: “We vonden altijd een oplossing”

De Williams-coureur blikte terug op zijn eigen duels met Charles Leclerc terwijl hij de aanvaring van de Ferrari-coureur met Lewis Hamilton in Mexico besprak

Federico Faturos

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 13:35

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Carlos Sainz zegt dat hij "goede herinneringen" heeft aan zijn gevechten met Charles Leclerc bij Ferrari, terwijl hij zijn visie geeft op het gevecht van zijn voormalige Formule 1-teamgenoot met Lewis Hamilton in de Grand Prix van Mexico.

De Ferrari-coureurs vochten in de openingsronde op het Autódromo Hermanos Rodríguez fel om de leiding, waarbij Leclerc Hamilton in de eerste bochten aanviel. De reeks eindigde toen Leclerc in bocht 4 buitenom zijn teamgenoot probeerde te passeren, waarna beide coureurs naast de baan belandden.

Leclerc kwam voor Hamilton terecht, die ook een positie verloor aan Max Verstappen. De daaropvolgende tijdstraf van vijf seconden voor de Monegask opende de deur voor de Red Bull-coureur om de zege te pakken.

Hoewel Hamilton het eens was met de suggesties dat Leclerc tegen hem en voormalige Ferrari-teamgenoten harder racet dan tegen andere rivalen, zag Sainz dat als een natuurlijk gevolg van het vechten om de zege in de Formule 1.

"Eerlijk gezegd heb ik relatief goede herinneringen aan mijn tijd met Charles en de gevechten die we hadden", zei de Spanjaard in Brazilië.

"Het klopt dat wanneer je om zeges vecht, er altijd meer druk is en er meer op het spel staat. Daardoor word je vanzelf wat egoïstischer dan wanneer je in het middenveld vecht om P8 of P9.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Photo by: Ferrari

"Daardoor is het misschien moeilijker om precies het ideale scenario te volgen dat het team wil dat je volgt, omdat er een zege op het spel staat."

Hamilton gaf donderdag toe dat hij "nog steeds gefrustreerd" was door wat er in Mexico gebeurde. Terugblikkend op zijn eigen gevechten met Leclerc noemde Sainz Monza en Las Vegas als voorbeelden van hun nauwe duels op de baan, maar zei hij dat ze na afloop met elkaar spraken om eventuele meningsverschillen op te lossen.

"Er stonden toen zeges op het spel. Maar ik denk dat ik Charles altijd heb gerespecteerd. Hij heeft mij altijd gerespecteerd. We hebben elkaar nooit geraakt of iets dergelijks. We hebben gewoon stevige gevechten gehad. Ik denk dat jullie je Monza en Vegas herinneren. Er waren genoeg verhitte momenten", zei hij.

Sainz zei dat de grotere moeilijkheden voortkwamen uit de druk rondom Ferrari in plaats van uit zijn relatie met Leclerc, waaronder beledigingen die hij naar eigen zeggen kreeg van sommige fans van Leclerc.

"Ik denk dat vooral de achterban lastig was. De pr en de achterban waren toen echt opgezweept. Het was erg gepolariseerd tussen Charles en mij. Ik herinner me dat ik een beetje leed onder de zeer fanatieke fans van Charles, die me beledigden of me slechte dingen toewensten.

"Misschien zeiden sommige Italiaanse media ook dat ik niet genoeg een nummer twee was wanneer ik dat moest zijn, en andersom wanneer Charles dat moest doen."

Carlos Sainz, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Ferrari

"Het was dus meer de druk rondom Ferrari, alles wat Ferrari met zich meebrengt, dan de daadwerkelijke problemen die ik met Charles had. Die worden altijd nog diezelfde avond opgelost wanneer we elkaar met een koeler hoofd belden. We wisten altijd een oplossing te vinden voor het vervolg."

Sainz zei dat spanningen tussen teamgenoten onvermijdelijk zijn wanneer twee competitieve coureurs om zeges vechten, en dat zulke situaties niets nieuws zijn in de Formule 1.

"Dat is er altijd geweest binnen Formule 1-teams", zei hij. "Ik kan me geen F1-team herinneren dat twee goede coureurs had die vooraan vochten en geen problemen hadden wanneer ze om zeges vochten. Je kunt ervoor kiezen om een nummer twee als tweede coureur te hebben, of je kunt twee goede coureurs hebben die zulke problemen zullen veroorzaken. Maar je kunt volgens mij het ene niet zonder het andere hebben, en je zult het ene nooit zonder het andere hebben."

"Ik weet het niet, misschien wordt het bij Ferrari een beetje uitvergroot door alles wat Ferrari met zich meebrengt, maar ik kan me geen moment herinneren waarop dit niet is gebeurd. Het gebeurde bij Mercedes; het gebeurde de afgelopen jaren bij McLaren, het gebeurde bij Ferrari; het gebeurde bij McLaren in 2006, 2007, 2008.

"Dus ik weet niet wanneer het niet is gebeurd. Het hoort bij de Formule 1 en als je teambaas bent en je weet dat je twee geweldige coureurs gaat hebben, dan zul je altijd dat probleem hebben. Ik denk niet dat je die twee gasten ooit 100 procent kunt kalmeren en kunt verwachten dat ze geen aanval plaatsen voor een racezege."

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