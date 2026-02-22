Sainz strijdbaar ondanks achterstand na F1-wintertest
Na 410 testrondjes op het Bahrain International Circuit weet Carlos Sainz ongeveer waar Williams aan de vooravond van het nieuwe F1-seizoen staat. Echt gelukkig is de Spanjaard niet, maar hij is wel strijdbaar.
Na het debacle van Barcelona was Williams al met een flinke achterstand afgereisd naar Bahrein. En hoewel het team tijdens de twee testweken in de woestijn aardig voor de dag kwam, vertellen de rondetijden een ander verhaal. Er is nog veel werk aan de winkel voor het team uit Grove.
Carlos Sainz sloot de zes testdagen voor het Formule 1-seizoen 2026 op het Bahrain International Circuit af met een beste tijd van 1.34.342, goed voor de zestiende stek en 2,5 seconden langzamer dan de snelste tijd van voormalig teamgenoot Charles Leclerc. "Deze zes testdagen in Bahrein waren een van de interessantste en meest uitdagende tests waaraan ik heb deelgenomen", erkende Sainz na afloop. "De vooruitgang sinds de eerste dag is aanzienlijk geweest, maar er zijn nog zaken die we aan het begin van het seizoen moeten begrijpen en oplossen."
Veel kilometers voor Williams… maar weinig snelheid
Zoals gezegd: op papier zag het er allemaal redelijk uit. In totaal klokten Sainz en Alexander Albon 790 ronden – 4.275 kilometer – goed voor het derde hoogste aantal van alle teams. Dankzij de Mercedes-motor was de betrouwbaarheid solide, kwalificatie- en racesimulaties werden afgewerkt en mechanische problemen bleven uit. Maar op de stopwatch zag het plaatje er anders uit.
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
De FW48 oogde constant, maar miste snelheid. In de paddock wordt gesproken over mogelijk overgewicht en een auto die qua balans nog in de kinderschoenen staat. Sainz draaide er niet omheen. "We beginnen de eerste helft van het jaar met lagere verwachtingen dan in 2025, wetende dat we licht in het nadeel zullen starten."
Het contrast is duidelijk. In 2025 behaalde Williams een historische vijfde plaats in het constructeurskampioenschap en werd een groot deel van de ontwikkeling opgeofferd om zich volledig op het nieuwe reglement te richten. Daarbij lijkt men verkeerde keuzes te hebben gemaakt, maar er is volgens Sainz wel degelijk groeipotentieel. "Dit is niet zomaar een hap-snap project, we hebben een langetermijnplan." En dus toonde de Madrileen zich bij het verlaten van Bahrein strijdbaar. "Ik kan niet wachten om te beginnen en me te focussen op het verbeteren van de auto gedurende het jaar en competitiever te worden. Laat Melbourne maar komen!"
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Jos Verstappen lyrisch over Mekies: "Gewoon een geweldige kerel"
Sainz strijdbaar ondanks achterstand na F1-wintertest
Bagnaia hakt knoop door over MotoGP-toekomst: "Ik heb besloten"
Foto's: De mooiste beelden van de laatste MotoGP-testdag in Buriram
Sainz: Williams loopt achterstand in, maar FW48 heeft "beperkingen"
Zorgen bij F1-teams in het middenveld: Gat naar top groter geworden
Williams denkt nog niet aan F1-titelstrijd in 2026: "Zijn niet naïef"
Elk team geanalyseerd: Hoe verliep de dubbele F1-wintertest in Bahrein?
Motorfabrikanten stemmen over extra tests voor 2026 F1-motoren
F1-teams nemen zorgen weg: "Iedereen te veel gefixeerd op gewicht"
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?
De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?
De F1-wagen die zo goed was dat zelfs Ferrari ervan schrok
Achtergrond: Een kijkje in de geheime keuken van de Formule 1
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties