Formule 1 Wintertest Bahrein II

Sainz strijdbaar ondanks achterstand na F1-wintertest

Na 410 testrondjes op het Bahrain International Circuit weet Carlos Sainz ongeveer waar Williams aan de vooravond van het nieuwe F1-seizoen staat. Echt gelukkig is de Spanjaard niet, maar hij is wel strijdbaar.

Mike Mulder
Bewerkt:
Carlos Sainz, Williams

Na het debacle van Barcelona was Williams al met een flinke achterstand afgereisd naar Bahrein. En hoewel het team tijdens de twee testweken in de woestijn aardig voor de dag kwam, vertellen de rondetijden een ander verhaal. Er is nog veel werk aan de winkel voor het team uit Grove.

Carlos Sainz sloot de zes testdagen voor het Formule 1-seizoen 2026 op het Bahrain International Circuit af met een beste tijd van 1.34.342, goed voor de zestiende stek en 2,5 seconden langzamer dan de snelste tijd van voormalig teamgenoot Charles Leclerc. "Deze zes testdagen in Bahrein waren een van de interessantste en meest uitdagende tests waaraan ik heb deelgenomen", erkende Sainz na afloop. "De vooruitgang sinds de eerste dag is aanzienlijk geweest, maar er zijn nog zaken die we aan het begin van het seizoen moeten begrijpen en oplossen."

Zoals gezegd: op papier zag het er allemaal redelijk uit. In totaal klokten Sainz en Alexander Albon 790 ronden – 4.275 kilometer – goed voor het derde hoogste aantal van alle teams. Dankzij de Mercedes-motor was de betrouwbaarheid solide, kwalificatie- en racesimulaties werden afgewerkt en mechanische problemen bleven uit. Maar op de stopwatch zag het plaatje er anders uit.

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

De FW48 oogde constant, maar miste snelheid. In de paddock wordt gesproken over mogelijk overgewicht en een auto die qua balans nog in de kinderschoenen staat. Sainz draaide er niet omheen. "We beginnen de eerste helft van het jaar met lagere verwachtingen dan in 2025, wetende dat we licht in het nadeel zullen starten."

Het contrast is duidelijk. In 2025 behaalde Williams een historische vijfde plaats in het constructeurskampioenschap en werd een groot deel van de ontwikkeling opgeofferd om zich volledig op het nieuwe reglement te richten. Daarbij lijkt men verkeerde keuzes te hebben gemaakt, maar er is volgens Sainz wel degelijk groeipotentieel. "Dit is niet zomaar een hap-snap project, we hebben een langetermijnplan." En dus toonde de Madrileen zich bij het verlaten van Bahrein strijdbaar. "Ik kan niet wachten om te beginnen en me te focussen op het verbeteren van de auto gedurende het jaar en competitiever te worden. Laat Melbourne maar komen!"

