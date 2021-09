Sainz blij voor zijn oude team: "Mooi dat McLaren weer eens wint"

Ferrari en McLaren doken met een gelijk aantal punten de zomerstop in, maar na de 1-2 van Daniel Ricciardo en Lando Norris in Monza heeft de renstal uit Woking 14,5 punt voorsprong op het team uit Maranello. Ferrari deed het met een vierde en zesde plek niet verkeerd in haar thuisrace, maar het was uiteraard niets vergeleken met de triomf van McLaren, dat als allereerste team dit seizoen een 1-2 scoorde.

Carlos Sainz kwam in Monza als zesde over de eindstreep en zag na afloop een groot feest bij het team waar hij zelf nog reed in 2019 en 2020. Ondanks de flinke tik voor Ferrari, moest Sainz toegeven dat hij best blij was met het succes van zijn oude team: “Ze hadden het hele weekend ontzettend veel snelheid. Vanaf de start waren ze heel erg snel”, aldus Sainz. “We konden zien dat ze wel om het podium zouden gaan vechten. Ze hadden zelfs nog meer snelheid dan vorig jaar. Vorig jaar waren we al snel, maar niet zo snel als wat ze dit jaar laten zien. De combinatie van goede starts met geweldige rondetijden heeft ze een goed weekend opgeleverd, daarvoor wil ik ze feliciteren.”

De zege van Ricciardo was voor McLaren de eerste Formule 1-overwinning sinds 2012. Hoewel ook zijn eigen Ferrari inmiddels alweer een tijdje droogstaat, vindt de Spanjaard het mooi om te zien dat zijn oude werkgever weer de hoogste trede op het podium heeft mogen beklimmen: “Ik heb heel erg veel waardering voor het team. Ik ben op een bepaalde manier dan ook wel blij voor mijn oud-engineers en de mensen waarmee ik heb samengewerkt. Ze hebben heel erg hard gewerkt, ze hebben een moeilijke tijd gehad in dat team. Het is dan ook mooi om zo’n historisch team als McLaren weer eens te zien winnen.”

"Slechtst denkbare resultaat"

Sainz moet echter ook toegeven dat het succes van McLaren slecht nieuws is voor zijn eigen team: "Helaas zijn wij met ze in gevecht in het kampioenschap. Dit is voor ons het slechtst denkbare resultaat in het gevecht om P3 bij de constructeurs, maar we staan nog in de buurt. Ze hebben hun kansen benut en daarvoor moet ik ze feliciteren, maar wij zullen ze terug proberen te pakken in Rusland.”