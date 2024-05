Sainz blij voor Leclerc en belooft: "We worden sterker en sterker"

Carlos Sainz mocht zich na afloop van zijn negende optreden in de Grand Prix van Monaco voor de derde keer naar het podium. Na tweede plaatsen in 2021 en 2022 moest hij nu dus genoegen met P3. Niet dat hij daar minder blij mee was. De Spanjaard had direct na de start contact met Oscar Piastri en zijn SF-24 kwam bij het Casino tot stilstand. De code rood die op datzelfde moment uitging voor de crash tussen Sergio Pérez, Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg bood Sainz de kans terug te keren naar de pits en de boel te laten repareren. "Het was even spannend", zei hij voor de camera van F1TV. "Ik had natuurlijk een rotgevoel in die eerste ronde, maar dat sloeg al snel om in een heel goed gevoel toen ik [bij de herstart] mijn P3 terugkreeg."

Bij de herstart was Sainz goed weg. Hij kon zijn derde plek behouden en had er een goed tempo inzitten. "Zoals we verwachtten, zat het met de race pace wel goed. Het is alleen onmogelijk inhalen hier in de straten van Monaco. Maar ik ben ontzettend blij om Charles zijn thuisrace te zien winnen. De manier waarop hij dit hele weekend al rijdt en samen met hem het podium delen, is geweldig. Het team verdient dit en het lijkt erop dat we sterker en sterker worden."

Charles Leclerc, Carlos Sainz en Frederic Vasseur. Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Vasseur gaat feest vieren

Teambaas Frédéric Vasseur deelde die mening. "Dit is belangrijk voor het team, maar natuurlijk vooral voor Charles", zei de Fransman. "We kennen de situatie: Hij is hier een paar keer ongelukkig geweest en uiteindelijk is dit een mijlpaal voor hem. Het is belangrijk voor hem dat hij deze van zijn lijstje kan afvinken en ons kunnen richten op de volgende race... maar we gaan vanavond natuurlijk eerst feest vieren."

Volgens Vasseur heeft Leclerc geleerd van zijn vorige ervaringen in Monaco. "Eerlijk gezegd vond ik dat hij vorig jaar een stuk meer stress had toen we naar Monaco kwamen. Hij was nu veel relaxter. Vanaf de eerste ronde in VT1 had hij het tempo er goed inzitten en hij had eerlijk gezegd het perfecte weekend."

Door de eerste en derde plaats van Leclerc en Sainz, de zesde plek van Max Verstappen en de uitvalbeurt van Pérez, is Ferrari tot op 24 punten van Red Bull Racing gekomen. Het belooft een spannend seizoen te worden. "Deze overwinning geeft ons veel vertrouwen. De top-drie teams [Red Bull, Ferrari en McLaren] staan nu binnen een tiende van een seconde van elkaar en dat toont dat we in de juiste richting zitten."