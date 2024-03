De Formule 1 Grand Prix van Bahrein is voor Carlos Sainz is uitstekend verlopen. De Spanjaard begon als vierde aan de race, moest in de eerste ronde Sergio Pérez in de Red Bull voorbij laten, maar sloeg daarna toe. Tweemaal passeerde hij zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc en ook Mercedes-coureur George Russell moest eraan geloven. Door die inhaalacties is het eerste podium van 2024 al in de tas, want hij werd derde.

Na afloop van de Grand Prix is Sainz dan ook heel blij met zijn eigen prestaties. "Ik voelde me heel goed. Ik ging niet ideaal van start, maar vanaf dat moment kon ik de banden goed managen. Vanuit daar kon ik de pace goed controleren", vertelt een zichtbaar blije Ferrari-coureur. "Ik heb twee auto's ingehaald op mijn weg naar het podium en ik kon aan het einde de Red Bull [van Sergio Pérez] bijhouden. Dat was een fijne verrassing." Op de streep was het gat tussen Sainz en Pérez inderdaad niet zo heel groot: het scheelde maar drie seconden. Ondanks dat de derde plek dus een prima resultaat is, ziet Sainz wel dat het nog beter moet. "Dit is nog niet waar we willen zijn, maar het is een goede seizoenstart. Zeker als we kijken naar vorig jaar", verklaart de 29-jarige Madrileen.

Ferrari besloot de laatste stint op de harde band te rijden, terwijl Red Bull voor de zachte compound koos. Dat verschil in strategie is Sainz ook opgevallen. "Wij hadden een duidelijk plan, eerst op de softs en dan naar de hards", legt hij voor het podium uit. "Op de harde band voelen we ons wat comfortabeler met de auto, want die oververhit minder snel. Het is wat lastiger om deze op te warmen, maar als hij eenmaal werkt, dan kunnen wij in de race veel meer pushen." De verschillende strategieën zijn volgens Sainz wel interessant: "Dat is het mooie aan F1."

Vooruitblik naar Jeddah

Volgende week staat alweer de volgende Grand Prix op het programma, want op het Jeddah Corniche Circuit wordt de tweede race afgewerkt. Sainz heeft nog geen idee wat hij daar kan verwachten. "Het is het eerste andere circuit waar we met de nieuwe 2024-auto's naar toe gaan. Het gaat voor iedereen een verrassing zijn waar ze staan", aldus de tweevoudig racewinnaar. "Ik verwacht dat McLaren en Red Bull daar competitief zijn, want zij waren vorig jaar op hogesnelheidscircuit goed. Onze auto is op dat gebied ook verbeterd, dus hopelijk zijn we daar sterk."