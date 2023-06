De kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje heeft de nodige verrassingen opgeleverd. Na een lastig begin door het vochtige asfalt, waardoor meerdere coureurs in de rondte gingen, viel Charles Leclerc aan het einde van Q1 al af met de negentiende tijd. De Ferrari-coureur was niet de enige grote naam die vroegtijdig klaar was met kwalificeren: aan het einde van Q2 viel namelijk het doek voor Sergio Perez en George Russell. Carlos Sainz hield intussen zijn hoofd wél koel en dat heeft hem zijn beste startpositie van het seizoen tot dusver opgeleverd. Voor het eigen Spaanse publiek bleef Max Verstappen ver buiten bereik, maar achter de Nederlander klokte hij de tweede tijd.

Makkelijk had de coureur uit Madrid het echter niet, zo verklaarde hij direct na afloop van de kwalificatie. "Ik had het nodig, want het was heel krap. De omstandigheden waren vandaag heel, heel lastig. Hoewel ik zonder problemen door Q1 en Q2 was gekomen en met maar één set nieuwe banden tot een goede ronde kwam in Q3, was dit qua omstandigheden waarschijnlijk een van de lastigste kwalificaties die ik hier in Barcelona heb meegemaakt", vertelde Sainz. "Het is ons echter gelukt en we hebben denk ik de best mogelijke uitgangspositie voor zondag. Nu kunnen we ons concentreren op het veiligstellen van een podiumplek."

Ook dat belooft geen eenvoudige klus te worden, want de verschillen achter Red Bull Racing zijn bijzonder klein. Dat was ook in de kwalificatie weer het geval en dus is Sainz blij dat hij er op het moment suprême een ronde uitperste waarmee hij niets liet liggen. "Het was vandaag heel erg goed. Ik vond dat ik erg sterk reed. Er valt altijd hier en daar wel een tiende te vinden, maar ik heb gepusht. Ik heb echt niets laten liggen vandaag, ik ging volle bak. Het was heel krap met de McLarens, Alpines, Mercedessen en Astons. We zitten dit weekend allemaal in dezelfde groep, dus ik denk dat ik met P2 het maximale eruit heb gehaald. Die 1.12.7 is ook een behoorlijk goede ronde."

Even later verklaarde Sainz in de persconferentie dat de nieuwe onderdelen van Ferrari daarbij niet direct het verschil hebben gemaakt. "Het is een stap in een andere richting en niet zozeer een grote upgrade of een grote verandering van onze prestaties. Het moet ervoor zorgen dat onze auto een groter werkend window krijgt", legde hij nogmaals de bedoelingen van de upgrade uit. De eerste startrij had hij door de eigenschappen van de SF-23 dan ook niet verwacht in Barcelona. "Dit circuit past gewoon niet bij ons pakket. Sinds het begin van het seizoen presteren we niet goed in snelle secties en sinds Australië hebben we moeite gehad met de balans en bouncing. Ook gebeuren er nog steeds te veel dingen op hoge snelheid."

Video: Sainz wordt tijdens Q1 flink gehinderd door Gasly