Sainz wil bij Ferrari 'bijzondere band' opbouwen met Leclerc

Met de overstap naar Ferrari komt er voor Sainz een einde aan een succesvolle periode van twee jaar bij McLaren. Beide jaren was de jonge Norris zijn teamgenoot en de samenwerking tussen de Brit en de Spanjaard verliep uitstekend, zowel op als naast de baan. Samen hielpen ze McLaren in 2020 naar de derde plaats in het kampioenschap voor constructeurs, het beste resultaat van het team sinds 2012. Ook naast de baan waren Norris en Sainz goede vrienden. Zo’n relatie hoopt Sainz ook op te bouwen met zijn nieuwe Ferrari-teamgenoot Leclerc, omdat het voor meer openheid en progressie kan zorgen.

“Enerzijds is het lastig, want [Norris] is ook heel snel en makkelijk in de omgang, dus met die twee dingen moet je zien om te gaan”, vertelde hij aan Motorsport.com. “Maar het is ook heel fijn om met iemand te werken voor wie je niets probeert te verbergen, ook al ben je blij of boos na een kwalificatie of een race omdat hij je verslagen heeft of omdat jij hem verslagen hebt. Je bent oprecht en eerlijk naar je tegenstander en teamgenoot en je feliciteert hem voor het werk dat hij heeft gedaan, en dat gebeurt andersom ook. Ik denk dat dit een bijzondere relatie was en iets wat ik ook in de toekomst wil hebben. Het zorgt voor veel minder druk in de werkomgeving en het team. Het maakt het leven voor iedereen veel makkelijker en het team kan veel sneller en op een betere manier progressie boeken.”

Sainz is bij Ferrari de vervanger van Sebastian Vettel, met wie Leclerc de afgelopen seizoenen meerdere aanvaringen had op de baan. De 26-jarige coureur heeft naar eigen zeggen een prima verstandhouding met de Monegask en er is zelfs al contact geweest over hun plannen voor 2021. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet met Charles heb gesproken”, aldus Sainz. “Natuurlijk heb ik dat gedaan. Natuurlijk besteed ik aandacht aan wat daar gebeurt en zo nu en dan stel ik wat vragen. Het is lastig te begrijpen en te weten wat er speelt totdat je onderdeel wordt van het team. Mijn relatie met Charles is eigenlijk heel goed en ik verwacht in de toekomst goed met hem op te kunnen schieten.”