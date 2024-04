Sainz met 'bijna elk team' in gesprek over F1-zitje voor 2025

Ferrari slaagde erin om Lewis Hamilton van Mercedes over te halen voor het seizoen 2025, waardoor Carlos Sainz op dit moment geen zekerheid heeft voor volgend jaar. De Spaanse coureur wordt in verband gebracht met meerdere teams, mede door zijn sterke prestaties sinds het nieuws van Hamiltons overstap. "Ik ben natuurlijk met een paar [teams] in gesprek. Dat is wat mijn management en ik zouden moeten doen als ik voor volgend jaar nog geen werk heb", zegt Sainz in Japan. "We praten met zo goed als elk [team]. Het is gewoon een kwestie van meer in detail treden en de meer realistische opties bekijken en wat de beste opties zijn voor mij en voor mijn toekomst." Op dat vlak heeft Sainz nog geen nieuws te delen, benadrukt hij. "Het enige wat ik zou willen zeggen, is dat het nu tijd is om er een beetje vaart achter te zetten. Hopelijk kunnen we dit snel regelen."

Sainz wordt genoemd als mogelijke opvolger van Hamilton bij Mercedes, maar dat team heeft meerdere kandidaten op de lijst staan. Teambaas Toto Wolff heeft bijvoorbeeld ook Fernando Alonso en Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli genoemd als potentiële coureurs voor 2025. Daarnaast wil Wolff de tijd nemen en de coureursmarkt aftasten, aangezien hij zijn ogen vooral heeft gericht op Max Verstappen. Sainz is ook regelmatig in verband gebracht met Sauber, dat vanaf 2026 doorgaat als fabrieksteam van Audi. Zijn vader, Sainz sr., heeft een sterke band met het Duitse merk en won begin dit jaar nog de Dakar Rally met dat merk. Gezien de huidige vorm van Sauber is het echter de vraag hoeveel interesse Sainz heeft om er al in 2025 aan de slag te gaan.

Sainz richt zich voor nu op de race in Japan, waar volgens hem Ferrari een lastige uitdaging staat te wachten. "Vorig jaar was dit een van de uitdagendste circuits ten opzichte van Red Bull", herinnert Sainz zich nog. "We zaten hier vijf maanden geleden iets van zeven of acht tienden van een seconde achter. We gaan nu zien hoe we er nu voor staan en of we er op zijn minst dichter bij kunnen zitten en iets meer kunnen genieten van dit geweldige circuit dan vorig jaar. Het is een van mijn favoriete circuits, al dan niet gewoon mijn favoriet."