Sainz bezorgt monteurs overuren: “Zal niet snel weer gebeuren”

Sainz verloor tijdens de tweede vrije training voor de Italiaanse Grand Prix de macht over het stuur van zijn Ferrari in Ascari, waarna hij hard linksaf de muur in vloog. Het was voor de Spanjaard de derde crash in vier raceweekenden tijd. Een week eerder vloog hij in Zandvoort namelijk ook al van de baan in de Hugenholtzbocht, terwijl hij voor de zomerstop in de laatste bocht van de Hungaroring ook al in de muur eindigde tijdens de kwalificatie.

Sainz zat na de crash in Monza vol vragen en liet achteraf zelfs weten dat hij zijn vertrouwen in de auto weer moest opbouwen. Na de race op zondag was de oorzaak van de crash nog steeds een raadsel voor de Spanjaard: “Het is duidelijk een crash die ik had moeten voorkomen. Het is een crash die ik niet begrijp, ik heb er geen uitleg voor”, aldus de Ferrari-coureur, die de race wel op een zesde plek afsloot. “Het hele weekend gedroeg de auto zich heel neutraal in Ascari, ik worstelde er enorm met de balans. Ik denk dat ik nog steeds bezig ben met het proces om de auto te leren begrijpen. De auto lijkt vrij neutraal in de bocht, ik moet oppassen wanneer ik op het gas ga.”

Geen verband tussen recente crashes

Op de vraag of er een overeenkomst is tussen zijn crash in Monza en de ongelukken in Hongarije en Zandvoort, antwoordt Sainz: “Ik denk dat het drie op zichzelf staande ongelukken zijn, met drie aparte oorzaken. Ik heb in Zandvoort al uitgelegd dat ik daar iets naast de ideale lijn kwam en daardoor de auto verloor. Dat was een rijdersfout. Over Boedapest ben ik er vrij zeker van dat ik daar te maken kreeg met een van de grootste windvlagen die ik ooit heb meegemaakt in een raceauto.”

Ondanks de recente crashes is Sainz tot dusver wel bezig aan een prima debuutseizoen bij de Scuderia. De Spanjaard staat momenteel zevende in het kampioenschap, 6,5 punt achter teamgenoot Charles Leclerc. Daarnaast finishte Sainz in de eerste seizoenshelft al twee keer op het podium voor de renstal uit Maranello.

Na de crashes in Zandvoort en Monza verzocht teambaas Mattia Binotto zijn coureur om in de tweede seizoenshelft meer foutloze weekenden aan elkaar te rijgen. De 27-jarige coureur uit Madrid is van plan om daaraan gehoor te geven: “Het is niet ideaal, want ik heb de monteurs en het team iets te veel overuren bezorgd de laatste tijd”, vertelt Sainz. “Ik weet zeker dat het niet snel weer zal gebeuren en dat ik ervan zal herstellen. Het is iets om van te leren en iets dat ik moet blijven onderzoeken, want het is natuurlijk verre van ideaal.”