Het nieuws hing al de gehele dag in de lucht, maar werd op donderdagavond eindelijk bevestigd: Lewis Hamilton verlaat Mercedes en rijdt in 2025 in de iconische kleuren van Ferrari. Dat houdt in dat Carlos Sainz moet vertrekken. De Spanjaard reageerde met een kort statement op het nieuws: “Na het nieuws van vandaag, nemen Scuderia Ferrari en ik aan het einde van 2024 afscheid van elkaar”, zegt Sainz op social media. “We hebben nog een lang seizoen voor de boeg en, zoals altijd, geef ik absoluut alles voor het team en voor de tifosi over de gehele wereld. Nieuws over mijn toekomst wordt te zijner tijd bekendgemaakt.”

Sainz rijdt sinds 2021 voor Ferrari en boekte in dienst van de Scuderia twee overwinningen. Hij won in 2022 de Grand Prix van Groot-Brittannië en was afgelopen seizoen de enige niet-Red Bull die een zege behaalde door in Singapore te winnen. De verwachting is dat de Madrileen verkast naar het nieuwe project van Audi, al is er ook bij Mercedes een vacature ontstaan met het vertrek van hun sterrijder.