Als polesitter wist Carlos Sainz wat zondag van hem verwacht werd. Voorafgaand aan de race temperde hij wel de verwachtingen, maar in de race liet hij zien dat hij maar één missie had: Max Verstappen achter zich houden om zo de zege op te eisen voor de tifosi. Sainz hield het lang vol, totdat een remfout in bocht 1 de deur open zette voor Verstappen richting de tweede chicane. Eenmaal aan de leiding reed Verstappen weg terwijl Sainz in gevecht raakte met teamgenoot Charles Leclerc en even later ook Sergio Perez. In de slotfase moest hij de tweede Red Bull-rijder aan zich voorbij laten gaan, waarna de focus ging naar de laatste podiumplek. Sainz en Leclerc streden ronde na ronde om die eer, maar na wat verremmingen was het uiteindelijk Sainz die erin slaagde om mee te gaan naar het bijzondere podium boven start-finish.

"Het was heel zwaar, heel zwaar", blikt Sainz terug op zijn race. "Het kan niet zwaarder dan vandaag het geval was. Echt, ik pushte de hele race heel, heel hard om de Red Bulls achter me te houden. Ik probeerde ze achter me te houden en bij te blijven, en dat zorgde ervoor dat ik veel van mijn achterband vergde. Uiteindelijk betaalde ik een beetje de prijs met de achterbanden, maar ik heb er alles aan gedaan om te verdedigen tegen alle auto's. Uiteindelijk heb ik een derde plaats in de wacht gesleept, maar het was absoluut een lastige."

Op het einde werd het nog heel spannend tussen de Ferrari-coureurs. Met name een zware verremming van Leclerc zorgde voor wat zweet aan de pitmuur van de Italiaanse renstal. Zelf genoot Sainz wel van die duels. "Het was hard racen. Het is altijd een genot om tegen Charles te racen wanneer we de kans krijgen. Vandaag was het hetzelfde verhaal. [Hij is] een geweldige racer, net als Max en Checo. We vermaakten ons vandaag. Ik hoop dat jullie er ook van hebben genoten."

Waar Ferrari al lange tijd mee worstelt, is bandenslijtage. Met hoge temperaturen en de druk om de Red Bulls achter zich te houden stond Sainz voor een extreem lastige uitdaging. Volgens de Spanjaard kan het team op dat gebied ook nog vooruitgang boeken. "We moeten blijven werken aan ons tempo en ons begrip van de banden. Vandaag was het duidelijk dat we wat meer van de banden vroegen. En we kwamen een beetje tempo tekort. Maar het was zeker een stap vooruit ten opzichte van Zandvoort. Dit weekend waren we best of the rest, dat is een goed resultaat voor het team - gezien de omstandigheden."

Video: De Ferrari-coureurs maken het elkaar lastig in de slotfase op Monza