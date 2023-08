In 2015 bereikte Carlos Sainz de Formule 1. Hij kreeg bij het zusterteam van Red Bull, destijds nog Toro Rosso, zijn eerste echte kans in de koningsklasse van de autosport. De Spanjaard moest het opnemen tegen Max Verstappen en zag toe hoe de Nederlander in 2016 de overstap maakte naar Red Bull. Tijdens het seizoen 2017 maakte Sainz nog de overstap van Toro Rosso naar Renault, waar hij ook in 2018 voor zou rijden. Een jaar later verkaste hij naar McLaren, waar hij twee seizoenen naast Lando Norris zou rijden voordat hij in 2021 de ultieme droom van alle coureurs bereikte door voor Ferrari te rijden.

In zijn tijd bij Ferrari heeft hij één zege gepakt. In 2022 rolde een sterke Ferrari-bolide uit de fabriek in Maranello, maar gedurende het seizoen verloor het team steeds meer de aansluiting met Red Bull. Zodoende heeft Sainz in zijn tweeënhalf seizoen bij Ferrari nog weinig te juichen gehad, maar hij is nog steeds blij met de keuze om voor het iconische team te racen. "Ik ben erg, erg trots", zegt Sainz in gesprek met de officiële website van de Formule 1. "Zeker om het te schoppen tot een team als Ferrari, om elk weekend het rood te dragen. Dat beschouw ik niet als vanzelfsprekend, omdat ik weet hoe zwaar het is en hoeveel het heeft betekend... Hoeveel het me heeft gekost om hier te komen, hoeveel ik moest opofferen en me ervoor heb moeten inspannen."

Sainz probeert nu er nu 'zo veel mogelijk' van te genieten. "Ik probeer droom te leven en tegelijkertijd gefocust te blijven en beter te worden. Het is altijd streven om beter te worden als coureur en een beter mens te zijn." Volgens de winnaar van de Britse Grand Prix van 2022 is Ferrari de ideale omgeving om zich te blijven ontwikkelen. "Het is geweldig bij Ferrari", stelt hij. "Op elk circuit heb je de tifosi, je hebt meer steun dan welke coureur dan ook. Elke race voelt haast als een thuisrace vanwege de hoeveelheid steun die je van de Ferrari-fans krijgt."

Dat heeft ook zijn zijn gevolgen voor wat betreft de druk op het team en coureurs. "Het is waar dat het veeleisend is. Het is een zeer veeleisend team vanuit mentaal oogpunt omdat er meer druk bij komt kijken. We hebben veel sponsors, veel evenementen die we moeten bijwonen. Je moet op het hoogtepunt van je carrière zitten om je volledig toe te wijden als Ferrari-coureur. Ik denk dat ik me in dat stadium bevind. Ik ben nog steeds erg jong, maar tegelijkertijd ervaren. Ik maximaliseer het zoveel als ik kan."