Na de pole-position op Monza stond Carlos Sainz in Singapore ook op de eerste startplek. In tegenstelling tot Monza kon Sainz op het stratencircuit wel de pole verzilveren om zo zijn tweede Formule 1-zege te pakken. De 29-jarige Spanjaard kreeg het niet cadeau, maar wist mede door een slimme strategie - hij gaf Lando Norris achter zich DRS zodat hij zich tegen de Mercedessen kon verdedigen - alsnog de zege te pakken en op die manier een einde te maken aan de indrukwekkende zegereeks van Red Bull Racing en Max Verstappen.

Toch waarschuwt Sainz dat de SF-23 niet veranderd is en dat deze nog steeds onvoorspelbaar kan zijn. "Er is niks fundamenteels aan de auto veranderd sinds het begin van het seizoen", antwoordt Sainz op een vraag van Motorsport.com. "De auto is op sommige vlakken duidelijk nog niet geweldig, heel goed op andere vlakken en er zijn zeker circuits als Monza en Singapore waar de auto zich heel goed aan heeft aangepast, terwijl het op circuits als Zandvoort en Silverstone erg lastig te besturen was."

Sainz benadrukt daarom dat de Ferrari 'nog steeds een lastige auto' is en dat het team nog steeds zoekt naar de juiste afstelling. "We hebben er hard aan gewerkt om de sweet spot te vinden en die hebben we waarschijnlijk nog niet gevonden", voegt de teamgenoot van Charles Leclerc toe. "Dat is waarom ik elk weekend iets anders probeer met de auto en dat lijkt te werken. We lijken steeds subtiele manieren te vinden om een beter tempo te vinden. Daarmee bedoel ik niet dat [de auto] voorspelbaarder [wordt], maar dat we gewoon snelheid en rondetijd vinden. Het is waar dat we zelfs in de race in Singapore niet bijzonder waren wat betreft bandenslijtage."

Perfect uitgevoerd

Daarom heeft de SF-23 nog steeds zwakheden die aangepakt moeten worden. Door de grote schommelingen in prestaties durft Sainz niet te zeggen op welke circuits Ferrari in staat zal zijn om het resultaat van Singapore te herhalen. "Ik weet het niet zeker. Kijken we naar de baankarakteristieken, dan komen geen van de volgende circuits in de buurt van Singapore of Monza, wat waarschijnlijk de twee extremen zijn", stelt de tweevoudig Grand Prix-winnaar. "Het is onmogelijk om te zeggen welke circuits bij ons zullen passen. Maar nog steeds zal de trend er blijven dat we snel zijn in de kwalificatie en een beetje worstelen in de race."

Gevraagd of Singapore het perfecte voorbeeld is voor hoe Ferrari een foutloos weekend kan afwerken, antwoordt Sainz: "Ja, en we moeten het team ook lof geven. Oké, ik deed mijn werk met DRS en tempomanagement, maar de rest was allemaal erg goed uitgevoerd. Ik geloof nog steeds dat we in Singapore niet de snelste auto hadden en toch slaagden we erin om te winnen. Dat zegt veel over Ferrari en de uitvoering van de race. Daar kunnen we trots op zijn en [we moeten] het team wat erkenning geven. Nu kunnen we blijven bouwen aan dat momentum en vertrouwen in onszelf voor volgend jaar", besluit de Madrileen.