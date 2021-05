Sainz baalt van bandenkeuze: "Dachten goede strategie te hebben"

Carlos Sainz had zich op een uitstekende vijfde plaats gekwalificeerd voor de race in Portimao en had – mede door zijn keuze voor de zachte compound – een prima start van de race. In de openingsronde passeerde hij de voor hem gestarte Sergio Perez (op mediums) voor de vierde plaats. Na de safety car – die in de tweede ronde de baan opkwam – viel Sainz op zijn sneller slijtende zachte banden echter al snel terug naar P6, achter Perez en zijn voormalige teamgenoot Lando Norris.

Ferrari besloot Sainz in de 21ste ronde naar binnen te halen en op mediums de race te laten uitrijden. Die gok pakte verkeerd uit, want om de Spanjaard heen reden de meeste auto’s op de harde compound en die banden hadden beduidend minder last van slijtage. In de slotfase verloor Sainz dan ook positie na positie, eerst – op bevel van het team – aan teamgenoot Charles Leclerc en later ook nog aan Esteban Ocon, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo en Pierre Gasly. “Hindsight is a beautiful thing”, haalde Sainz na afloop een Engels spreekwoord aan. “Achteraf gezien was de harde band vandaag duidelijk gewoon de betere keuze geweest, vooral op onze auto. We worstelden flink met de mediums, en we begrijpen nog niet helemaal waarom de combinatie van de medium band en onze auto vandaag niet goed werkte.”

En dus valt er nog een hoop werk te verrichten voor Sainz, die komend weekend een thuiswedstrijd rijdt. "Er valt nog veel te analyseren en door te nemen in de komende drie of vier dagen. Ik ben er zeker van dat we de juiste conclusies zullen trekken en ons zullen verbeteren. Ik weet dat het in onze handen lag om een top vijf, top-zes resultaat te scoren, met het tempo dat we het hele weekend hebben laten zien. Om dan weg te gaan met nul punten en een elfde plaats, is moeilijk te begrijpen.”

Vooral het feit dat hij op het einde van de race – door het team gedwongen – Leclerc voorbij moest laten gaan, zal pijn hebben gedaan. Mattia Binotto prees Sainz voor de bereidheid om zonder te klagen Leclerc de ruimte te geven. “Het ruilen van positie is iets wat we graag willen vermijden, maar soms misschien nodig is”, zei de teambaas van Ferrari. “We konden zien dat Carlos last had van bandendegradatie. We hebben het hem gevraagd en hij deed het meteen.”