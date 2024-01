Sainz over band met Leclerc: "Gezonde onderlinge competitie"

Charles Leclerc en Carlos Sainz waren in het Formule 1-seizoen 2023 erg aan elkaar gewaagd. Na 22 races bedroeg het verschil slechts zes punten in het voordeel van de Monegask, al kon het op de baan steeds beide kanten opvallen. In de data van het afgelopen seizoen is te zien hoe Leclerc en Sainz in de kwalificatie gemiddeld slechts 0.073 seconde van elkaar verwijderd waren - ook in het voordeel van Leclerc. Opmerkelijk genoeg was dat ook het onderlinge verschil in de Grands Prix, waarbij Sainz opnieuw zijn meerdere moest erkennen in zijn teamgenoot.

"Slechts een halve tiende scheidt ons in elke race", merkt Sainz op in gesprek met DAZN. "Charles en ik zitten altijd dicht bij elkaar. Hij is goed in het neerzetten van een snelle ronde, evenals het winnen van posities bij de start." Ook al zitten de teamgenoten dicht bij elkaar, kunnen zij het volgens Sainz 'goed met elkaar vinden' naast de baan. "Ik denk dat dat ook het beste is voor het team. Je hebt twee coureurs die elkaar pushen. We hebben een gezonde onderlinge competitie, maar het team komt altijd op de eerste plaats te staan. Ik probeer aan te vallen als dat nodig is en mezelf onder controle te houden als dat nodig is."

Beide Ferrari-coureurs beschikken voor het seizoen 2024 nog over een contract, maar ze zullen moeten onderhandelen over een nieuw contract. In Italiaanse media gingen al geruchten dat beide coureurs goed nieuws zouden krijgen, maar officieel is er nog niets medegedeeld. Sainz gaf onlangs wel aan dat hij idealiter nog voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen weet waar hij aan toe is. "Het is de realiteit dat er, zoals Fred (Vasseur, teambaas, red.) heeft aangegeven, onderhandelingen zijn geweest", zei de tweevoudig Grand Prix-winnaar. "Het is mijn doel om aan het seizoen 2024 te beginnen, wetende waar ik in 2025 zal racen. Ik wil niet graag aan het seizoen beginnen zonder te weten wat mijn volgende bestemming wordt. Het is mijn prioriteit om bij Ferrari te blijven, en dat voor vele jaren. Ik ben erg blij, beide partijen zijn erg blij en het doel is om door te gaan."