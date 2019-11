Sainz baalt van ‘missen’ podiumceremonie na beste race ooit

Het duurde tot ruim een uur na het vallen van de finishvlag dat het besluit van de stewards wereldkundig werd gemaakt. Op het moment dat Sainz de media te woord stond, was dus nog niet bekend dat hij zijn eerste podium had behaald, al hing dat wel in de lucht. Gevraagd naar de situatie door onder andere Motorsport.com, baalde Sainz zichtbaar. “Ja… Ik denk er liever niet over na, want het ligt niet in mijn handen en het feit dat ik hier sta zonder dat ik weet dat ik mijn eerste podium ooit heb behaald, dat is niet echt leuk.”

Sainz moest de voorlaatste GP van het seizoen vanaf de twintigste plek starten, nadat hij in de kwalificatie een technisch probleem had waardoor McLaren de volledige aandrijflijn van zijn auto moest vervangen. Uiteindelijk gaat hij dus als de nummer drie de boeken in. De Spanjaard sprak dan ook van zijn beste race ooit. “Zeker weten, want het was een normale wedstrijd zonder regen.” De sleutel van het succes zat hem in de strategie en het feit dat de Madrileen in de eerste ronden snel naar voren reed. “We gingen voor een eenstopper, terwijl de rest tussen één en twee stops zweefde”, legde Sainz uit. “Ik moest er dus vroeg in de wedstrijd voor zorgen dat ik naar voren kwam en dat lukte. Vanaf dat moment ging het erom het meeste uit de banden te halen.”

Even werd er getwijfeld om nog een tweede keer naar binnen te gaan, gaf Sainz toe. “Toen ik op de achtste plaats reed en we twijfelden om toch nog van banden te wisselen, besloten we uiteindelijk dat niet te doen. We namen een gokje daarmee en dit keer betaalde dat zich uit. Maar die twee herstarts aan het einde waren waarschijnlijk de moeilijksten uit mijn carrière.”

In de slotfase wist Sainz de twee Alfa Romeo’s achter zich te houden, maar hoe hij dat voor elkaar had gekregen, wist hij zelf ook niet meer. “Ik weet het niet. Ik had echt geen grip meer. Zelfs in de vierde en vijfde versnelling had ik wielspin. Na de herstart blokkeerde ik mijn voorwiel nog een keer, maar kon ik toch op de juiste lijn blijven. Misschien toch een beetje rallytechniek?”

Achteraf zou Sainz alsnog met zijn team naar het podium gaan om het feestje te vieren. Daarbij werd menig traantje weggepinkt.