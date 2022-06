Sainz baalt van fout in laatste bocht: "Dat bracht me naar P3"

De druk voorafgaand van de kwalificatie was groot bij Carlos Sainz. De Spaanse Ferrari-coureur was de enige van de Italiaanse formatie die voor pole-position kon gaan. Vanwege een verse krachtbron start Charles Leclerc de Grand Prix van Canada namelijk achteraan. De Madrileen zat er de gehele kwalificatie prima bij, maar kon nooit echt in de buurt komen van de tijden van Max Verstappen. Sainz genoot van de tricky omstandigheden, waarbij de baan steeds droger en droger werd. Uiteindelijk werd het een derde startplek, achter Alpine-coureur Fernando Alonso en Verstappen.

"Het gevoel in de auto was prima", laat Sainz weten aan oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve. "Helemaal op een opdrogende baan had ik het idee dat anderen een kleine stap maakte en ik meteen paar tienden pakte. Mijn eerste sector was paars, maar ik wist dat ik wat verloor ten opzichte van Max in de tweede sector. De laatste bocht probeerde ik rap door te gaan, maar dat pakte niet goed uit. Het kostte me een halve seconde. Ik probeerde echt voor pole te gaan, maar uiteindelijk bracht die fout me naar de derde stek."

Toch denkt de Ferrari-coureur dat er genoeg kansen zijn zondag. "Ik denk dat we op een goede plek staan voor morgen", vervolgt hij. "Ik verwacht een goed gevecht met Max. Ook Fernando moeten we in de gaten houden. Hij is echt het hele weekend al snel. Ik ben benieuwd hoe het gaat." Sainz is wel blij te zien dat de tifosi na twee gemiste edities het Circuit Gilles Villeneuve weer gevonden heeft. "De tifosi is overal waar we komen, maar hier in Canada lijkt het op de een of andere manier meer te zijn. Ik ga mijn uiterste best voor een goede race. Laten we kijken of we voor de zege kunnen gaan."