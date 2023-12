Sainz: Alle vertrouwen dat Ferrari in winter vooruitgang zoals McLaren kan boeken

Ferrari hoopte na een sterk begin van 2022 op een herhaling in 2023, maar worstelde meer om tot goede resultaten te komen. Charles Leclerc en Carlos Sainz bezorgden de Scuderia de derde plaats in het constructeurskampioenschap, op ruime achterstand van Red Bull Racing en nipt achter Mercedes. Sainz heeft er alle vertrouwen in dat Ferrari in de winter weer een slag kan slaan en ziet in voormalig werkgever McLaren een goed voorbeeld. Dat team begon dramatisch aan het seizoen, maar was in de tweede seizoenshelft regelmatig de grootste concurrent van Red Bull.

Of Ferrari het Red Bull volgend jaar direct lastig kan maken? "Dat moet ons realistische doel zijn", stelt Sainz. "Of we erin zullen slagen? De tijd zal het leren. Ik wil dat het team gelooft dat het mogelijk is omdat ik ook geloof dat het zo is. Als McLaren dit soort stappen kan zetten tijdens een seizoen, dan heb ik er alle vertrouwen in dat Ferrari dit in de winter kan doen."

Ferrari heeft dit jaar opnieuw aangetoond dat het over één ronde snel is, waardoor het in de kwalificatie goed uit de verf kwam. In de races viel het echter terug en dus is het volgens Sainz tijd dat Ferrari zich richt op het bouwen van een 'all-rounder'. "Ik vertrouw in dit team. Ik vertrouw in de capaciteit die we in de fabriek hebben om het tij te keren. Er zijn nog steeds circuits waar we de pole-position met drie tienden van een seconde verschil ten opzichte van Red Bull, maar het is gewoon dat een zeer specifiek deel van de auto echt goed is. We moeten hier gewoon een all-rounder van zien te maken."

Onlangs liet Sainz al weten dat de bolide van 2024 in de simulator anders aanvoelt dan de SF-23 waar hij dit seizoen mee reed. Hij wees met name naar de topsnelheid, het remmen en de wegligging in de bochten als duidelijke verbeteringen, al spoort hij zijn team ook aan om wat meer offers te maken op deze gebieden om in zijn algemeen tot een betere auto te komen. "De auto heeft zeer, zeer sterke punten. Maar ik heb het gevoel dat als we die auto het hele jaar [zo goed] willen hebben, we een aantal van deze kenmerken moeten opofferen om ervoor te zorgen dat we overal snel zijn, vooral in de race. We moeten in de races echt focussen op wat we met deze auto doen."