Sainz over transfer naar Ferrari: "Geen scheve gezichten"

Sainz en Ferrari kwamen recent een tweejarige deal overeen waardoor de voormalig Red Bull-protegé vanaf 2021 in Italiaanse dienst rijdt. Vanuit de McLaren-kant werd eerder al duidelijk dat er geen sprake was van ‘onenigheid’ tussen de beide partijen. “Ik ga niet in detail treden, maar ik kan zeggen dat de gesprekken met Ferrari begonnen in de winter van 2019 op 2020”, verklaarde Sainz in een interview met F1.com. “Geloof me, op het moment dat ik het hoorde, ben ik naar Zak [Brown, Mclaren CEO] gegaan om toestemming te vragen of ik met ze door mocht praten. Ik wist niet hoe hij ging reageren, maar hij was onmiddellijk positief en zei: ‘Kijk, dit is een kans, praat met ze en kijk wat ervan komt’. Mijn vader en mijn neef [tevens manager van Sainz] hebben een belangrijke rol gespeeld. Ik sprak regelmatig via de telefoon met Mattia [Binotto, Ferrari-teambaas], ook met Zak en met Andreas [Seidl, McLaren-teambaas]. We hebben een paar keer via Zoom gesproken, maar voor mij is dat er altijd openheid en duidelijkheid is geweest tussen de partijen die erbij betrokken waren. Er was geen sprake van scheve gezichten. Daar ben ik heel trots op, het zorgt er ook voor dat ik Zak en het team heel dankbaar ben voor de manier waarop men gehandeld heeft.”

Sainz onthulde dat Brown en Seidl begrip toonden toen hij hen vertelde over het bereiken van een deal met Ferrari, maar dat ze enige teleurstelling niet konden onderdrukken. “Op hetzelfde moment keken ze ook voor het team vooruit”, voegde hij toe. “Ze moesten van mij duidelijkheid hebben voordat ze naar een vervanger konden zoeken. Dat was vanaf het begin duidelijk. Toen wij eruit waren hebben we snel gehandeld om iedereen zo goed mogelijk te helpen. De reactie was simpel: ze waren blij voor me. Ze feliciteerden me en zeiden: ‘Je verdient het en je gaat het daar goed doen’. Het is altijd fijn om zoiets van je bazen te horen.”

'Hoop de trend van 2019 door te zetten'

De Madrileen reed in 2019 voor het eerst voor McLaren, het team behaalde voor het eerst sinds 2012 weer een vierde plaats in het constructeurskampioenschap. De traditionele renstal kende desastreuze jaren met Honda en ook het eerste jaar met Renault was nog niet overtuigend. Voorafgaand aan het tweede en laatste jaar met McLaren, verklaarde Sainz dat hij het team met een goed resultaat achter wil laten. “Ik weet niet hoeveel beter we dit jaar kunnen presteren, niemand weet op dit moment hoe de krachtsverhoudingen zijn. Geen van de teams heeft op dit moment nog gereden en we weten niet waar we staan”, vervolgde Sainz. “Ik hoop zeker dat we de trend van vorig jaar door kunnen zetten en ik op de beste manier afscheid kan nemen van McLaren. Geloof me, ik doe mijn best dit jaar. Ik hoop nog wat dingen te verbeteren en ik hoop dat ik een betere coureur kan worden.”

Met medewerking van Alex Kalinauckas