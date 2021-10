Sainz: Actie Ricciardo in Austin "op de grens van het toelaatbare"

Carlos Sainz moest op het Circuit of the Americas genoegen nemen met de zevende plaats, achter de Mercedes van Valtteri Bottas en McLaren-coureur Daniel Ricciardo. Lando Norris heeft na de race aangegeven dat Ferrari in Texas de snellere auto had, al liet Sainz zich verrassen bij de start. Met een undercut leek hij zijn Australische tegenstrever weer terug te pakken, ware het niet dat de pitstop van Ferrari te langzaam was. Het betekende dat Sainz op de baan een weg langs Ricciardo moest vinden, maar dat is geen sinecure gebleken. Hij zette zijn Ferrari er in bocht veertien weliswaar naast, maar de goedlachse man uit Perth maakte zich bijzonder breed, met onderling contact tot gevolg.

"Ik denk echt dat dit op de grens van het toelaatbare is geweest", concludeert Sainz bij onder meer Motorsport.com. "Als auto aan de buitenkant had ik alles te verliezen en dat heeft vast meegespeeld. Het is ook logisch dat een coureur aan de binnenkant ervoor zorgt dat de ander geen meter ruimte heeft. Hij deed het dan ook volledig bewust om ervoor te zorgen dat ik bij de exit nergens naartoe kon. Maar die touché is er net teveel aan. Zonder dat contact had hij volgens mij perfect verdedigd."

"Als ik aan de binnenkant had gezeten, dan had ik waarschijnlijk hetzelfde gedaan, al had ik het onderlinge contact wel vermeden. De coureur aan de binnenkant heeft immers het recht om zijn auto naar buiten te laten lopen, tot zover heb ik er alle begrip voor. Alleen die touché had hij best kunnen voorkomen." De wedstrijdleiding zag overigens geen kwaad in de actie van Ricciardo en besloot het incident niet eens te onderzoeken. Sainz deed daar nog wel een oproep toe, onder meer door het gedrag van Ricciardo een "vieze actie" te noemen via de boordradio. Inmiddels erkent de Spanjaard dat die laatste woorden in het heetst van de strijd zijn uitgesproken en misschien iets te zwaar waren. "Maar ik reageerde natuurlijk in volle emotie, dat is ook logisch. Nogmaals: het contact was zeker te vermijden, maar voor de rest was het wel een goed en vermakelijk gevecht."