Sainz accepteert strategie Ferrari: "Doen ze met de beste intenties"

Carlos Sainz ving de race vanwege een gridstraf door nieuwe power unit-onderdelen als negentiende aan. Meteen na de crash van teamgenoot Charles Leclerc vocht de Spanjaard met Red Bull-coureur Sergio Perez om de derde plek. Maar net toen de Ferrari-coureur aanstalten maakte om de Mexicaan in de laatste sector in te halen, kreeg hij de opdracht naar binnen te komen voor een bandenwissel. De Madrileen koos voor een andere strategie door op de harde band te starten en later naar de mediums te wisselen. Sainz twijfelde nog meer om voor een tweede bandenwissel te gaan nadat hij een tijdstraf van vijf seconden had ontvangen vanwege een gevaarlijke incident in de pitstraat. Door een verlengde pitlane schatte hij in nog eens 32 seconden te verliezen. Desondanks kreeg Sainz in rondje 42 toch de opdracht om de pits binnen te komen, waardoor hij na het inlossen van de straf als negende weer de baan opkwam. Met verse mediums vocht de Spanjaard zich terug naar de vijfde positie en het punt voor de snelste raceronde.

Sainz frustreerde zich over de timing van de bandenwissel, nadat hij net een podiumplaats had veroverd. Hij accepteerde echter de keuze van het team omdat dat op de hoogte was van de situatie en zich zorgen maakte over de levensduur van de banden. "Het inhalen van Checo was ontzettend lastig. De topsnelheid van Red Bull was waanzinnig en ik moest daardoor een andere plek verzinnen om een poging te wagen. Uiteindelijk lukte dat", zegt Sainz. "Ik was daarom gefrustreerd dat we geen poging ondernamen om tot het einde te gaan, maar de banden zaten op de limiet denk ik. Ik weet zeker dat als ze me de data laten zien, ik dan zie dat ik het einde niet gehaald zou hebben. We moeten vertrouwen op de data, daar baseren we onze strategie op. Ze hebben het ongetwijfeld met de beste intenties gedaan. Ik reed van P19 naar het podium en het laatste wat je dan wil is voor nog een bandenwissel te gaan en daarmee seconden te verliezen. Misschien dat ik daarom bereid was meer risico te nemen, uiteindelijk speelde het team het veilig met de banden. Ik begrijp het. We moeten het nu samen gaan analyseren."

Sainz houdt toch positieve punten over aan het Franse Grand Prix-weekend. Hij vocht om het podium, ondanks de start achteraan, een trage pitstop en een tijdstraf. "Ik mag niet klagen", vervolgt Sainz. "Er waren wat obstakels in de race, maar ik heb mooie gevechten en plezier gehad. Het gaf mij een goede kans om de auto in vuile lucht te voelen en ervan te leren. Ik neem de positieve punten mee."

Video: Sainz ontvangt tijdstraf na unsafe release