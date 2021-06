Sainz geniet van het aanpassingsproces bij Ferrari

Het sluitende bewijs dat hij zich op zijn gemak voelt bij Ferrari, leverde Carlos Sainz in de Grand Prix van Monaco. Hij finishte die race op de tweede plaats achter zijn voormalige Toro Rosso-teamgenoot Max Verstappen. De 26-jarige coureur uit Madrid geeft toe dat het succes niet vanzelf kwam. “Mijn rijstijl en de manier waarop ik instuur, rem en op verschillende plaatsen snelheid meeneem door de bochten is heel anders dan vorig jaar”, legt Sainz uit. “Ik moet mezelf pushen om er voor open te staan me aan te passen als coureur. Eigenlijk vind ik dat heel leuk.”

Sainz wilde niet ingaan op de exacte verschillen tussen de wagens van McLaren en Ferrari, de twee teams die dit jaar om de derde plaats in het constructeurskampioenschap lijken te strijden. “Dat is iets wat ik voor mezelf en het team behoud”, lacht Sainz. “Het is duidelijk dat de McLaren misschien ook wel wat veranderd is met de krachtbron van Mercedes. Zeker op de rechte stukken zien ze er dit jaar bijzonder goed uit en op dat gebied zijn ze erg, erg sterk. Maar qua rijgedrag en balans, of het nu gaat om lage, middelhoge of hoge snelheden: het zijn totaal verschillende auto's en ik moet veel veranderen en me aanpassen. Ik ken het verschil, maar ik ben niet bereid om het nu te vertellen.”

Het is niet voor het eerst dat Sainz de overstap maakt naar een nieuw team en een nieuwe auto. In zijn zevende Formule 1-seizoen is hij alweer bij zijn vierde werkgever in dienst. Die ervaring maakt het voor Sainz mogelijk wat makkelijker om zich aan een nieuwe omgeving en auto aan te passen, beaamt voormalig teamgenoot Lando Norris (McLaren). “Carlos was goed in het besturen van een auto die niet altijd even fijn was om in te rijden. Daar was hij heel goed in en dat is gewoon iets wat sommige coureurs meer hebben dan anderen - het is een vertrouwensdingetje.