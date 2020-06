Sainz nog niet bezig met Ferrari: "Wil McLaren iets teruggeven"

De bal begon vorige week dinsdag te rollen met de officiële aankondiging dat Vettel aan het einde van het seizoen afscheid neemt van de Scuderia. Vervolgens kon het gebruikelijke spel van namen noemen beginnen: Sainz werd als kandidaat naar voren geschoven, maar ook de namen Daniel Ricciardo en Antonio Giovinazzi kwamen bovendrijven.

Het waren – mede door de coronacrisis – bijzondere dagen, begint Sainz. “Onderhandelingen voeren zonder elkaar ooit ontmoet te hebben, is best apart. Ik was thuis met mijn vader en had continu contact met mijn manager. Uiteindelijk verliep het allemaal prima.”

Wat de overstap naar Ferrari des te vreemder maakt, is dat Sainz nog tot het einde van het jaar onder contract staat bij McLaren en zijn collega’s daar al twee maanden niet heeft gezien. Sainz is dan ook buitengewoon dankbaar dat het team aan zijn overstap heeft meegewerkt. “Ik moet McLaren en het hele team echt bedanken voor wat ze voor mij hebben gedaan. Ik kan niet wachten om ze weer te zien en persoonlijk te bedanken. Ik heb er echt zin om weer terug te keren naar [de fabriek in] Woking en weer aan het werk te gaan. Ik dacht dat ze na de aankondiging van mijn vertrek teleurgesteld zouden zijn, maar ik krijg zoveel lieve berichtjes.”

Vooral de fans van Sainz in zijn thuisland Spanje zijn al bezig met 2021 en Ferrari, maar de 25-jarige coureur wil in dit seizoen – wanneer dat ook begint – nog voor McLaren vlammen. “Ik wil ze dit jaar nog iets teruggeven op het circuit. Ik weet dat ze [thuis] in Spanje al aan volgend seizoen denken en me graag in een Ferrari om podiums en overwinningen zien vechten. Maar ik wil Ferrari nu even opzij zetten en me volledig focussen op McLaren.”

VIDEO: De weg die Carlos Sainz heeft afgelegd om bij Ferrari te komen