Reutemann werd op 5 mei opgenomen in het ziekenhuis van Santa Fe met een bloeding in zijn spijsverteringskanaal. Vervolgens werd op 8 mei besloten om hem per helikopter over te brengen naar een kliniek in Rosario. De 79-jarige Argentijn lag daar sindsdien op de intensive care. Volgens de laatste berichten in Argentinië gaat het momenteel beter met Reutemann.

Een van de dochters van de oud-coureur, die na zijn race-carrière de politiek in ging, plaatste op social media een foto van haar vader die op een ziekenhuisbed zit en een krant leest. De krant La Capital meldde intussen dat Reutemann zondagochtend “na enkele dagen op de intensive care te hebben gelegen is overgebracht naar de algemene afdeling.”

Reutemann nam tussen 1972 en 1982 deel aan 146 Grands Prix, waarvan hij er 12 wist te winnen. Ook stond hij in totaal 46 keer op het podium en pakte hij 6 pole-positions. Zijn beste resultaat in het wereldkampioenschap behaalde hij in 1981. Dat jaar eindigde Reutemann op de tweede plaats, slechts één puntje achter wereldkampioen Nelson Piquet. Na zijn carrière in de autosport werd hij onder meer gouverneur van de provincie Santa Fe.