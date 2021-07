Reutemann in ‘serieuze’ toestand na terugkeer op intensive care

Carlos Reutemann werd op 5 mei voor het eerst opgenomen op de intensive care met bloedarmoede en uitdrogingsverschijnselen. Na zeventien dagen in een ziekenhuis in Santa Fe te hebben gelegen, werd de vice-kampioen van 1981 per helikopter naar een hospitaal in Rosario gebracht, waar zijn behandeling werd voortgezet alvorens hij op 21 mei weer naar huis mocht.

De oud-coureur van Ferrari, Williams, Brabham en Lotus werd negen later echter opnieuw in het ziekenhuis opgenomen wegens uitdroging. Sinds 21 juni ligt hij weer op de intensive care, waar het weer iets beter met hem leek te gaan. Maar het Argentijnse persbureau Telam meldt nu dat zijn conditie in de afgelopen uren is verslechterd als gevolg van nieuwe bloedingen.

In 2017 werd leverkanker geconstateerd bij Reutemann, die 146 Formule 1-races reed en twaalf Grand Prix-overwinningen behaalde. Hij werd datzelfde jaar geopereerd in New York, waar een tumor werd verwijderd. Sindsdien blijft Reutemann, die na zijn carrière in de koningsklasse van de autosport de politiek in is gegaan, echter kwakkelen met zijn gezondheid.