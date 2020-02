Carey verwacht niet direct wonderen van regelwijzigingen

Dat zegt Chase Carey, de CEO van Liberty Media in gesprek met Motorsport.com. De nieuwe regels waarvan een deel al door de teams is goedgekeurd moet de Formule 1 gelijkwaardiger en spannender maken.

Er zal echter wat tijd over heen gaan voor die regels echt effect zullen hebben, waarschuwt Carey. “Ik denk niet dat de wereld in 2021 opeens zal veranderen. In het algemeen duurt het eventjes voordat alle puzzelstukjes op hun plaats vallen. 2021 is een belangrijke stap, maar het niet zo dat het werk er dan op zit en de wereld gered is. Het zal zeker langer dan een jaar duren alvorens we zijn waar we willen zijn.”

Een van de wijzigingen waarvan veel wordt verwacht is het budgetplafond van 175 miljoen dollar (ruim 161 miljoen euro), maar juist over dat puzzelstukje is er nog geen akkoord bereikt. Toch is Carey optimistisch dat ook over de financiën binnen afzienbare een overeenkomst wordt gesloten: “De afspraken liggen op tafel en we voelen ons er goed bij. We hebben een voorstel gemaakt dat voor alle partijen eerlijk is. We zijn nog niet klaar, maar we zijn goed op weg en kijken uit naar het afronden van de gesprekken. Het is voor 2021 dus we hebben nog even de tijd.”