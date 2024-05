Sainz gefrustreerd: Had kunnen winnen door rondje later te pitten

McLaren-coureur Lando Norris pakte zondag zijn eerste Grand Prix-zege, mede doordat hij optimaal kon profiteren van een perfect getimede bandenwissel tijdens de safety car-periode na de crash tussen Kevin Magnussen en Logan Sargeant. Norris was de laatste van de koplopers die nog een pitstop moest maken toen de safety car achter hem de baan opkwam. Hij dook naar binnen voor nieuw rubber en kwam in leidende positie terug op de baan.

Carlos Sainz lag voor de safety car-fase tweede en leek in te lopen op Norris, maar hij ging een rondje voor de safety car de baan opkwam naar binnen en keerde op de vijfde plaats terug het circuit op. Had Ferrari een ronde gewacht, dan had Sainz samen met Norris naar binnen kunnen duiken en had hij de race kunnen winnen, zo dacht de Spanjaard na afloop. "Frustrerend", begon Sainz zijn betoog. "Als we nog één ronde hadden gewacht dan hadden we de safety car gepakt en hadden we de race ook kunnen winnen."

Oscar Piastri en Carlos Sainz Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Kristallen bol thuisgelaten

Ferrari-teambaas Fred Vasseur erkende de slechte timing van de safety car en grapte dat hij "zijn kristallen bol was vergeten." Hij vervolgde met een glimlach. "Ik wist niet dat Sargeant en Magnussen zouden crashen. Natuurlijk heb je in zo'n situatie een beetje pech. Of misschien moet ik zeggen dat Lando een beetje geluk had, want hij was de enige op de baan [die kon profiteren]. Het zal wel komen door het feit dat ze de safety car voor Max Verstappen de baan op lieten komen. Ze zijn er zo aan gewend dat Verstappen het veld aanvoert dat ze de safety car maar voor zijn neus plaatsten. De safety car was vrij langzaam en het was een hele goede zet van Lando."

Sainz eindigde de race uiteindelijk als vierde, maar kreeg na afloop nog een tijdstraf van vijf seconden vanwege zijn aanvaring met Oscar Piastri, waardoor hij uiteindelijk op de vijfde plaats belandde.