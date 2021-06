Ilott over Formule 1-kans: “Bevind me in zeer goede positie”

Calum Ilott moet het dit jaar doen met een rol als testcoureur bij Ferrari en reserverijder bij Alfa Romeo, na vorig jaar vice-kampioen te zijn geworden in de Formule 2. Voormalig concullega’s Mick Schumacher, Yuki Tsunoda en Nikita Mazepin maakten ondertussen wel hun opwachting op de Formule 1-grid. De 22-jarige Brit heeft echter goede hoop dat hij zich in de toekomst bij hen kan voegen.

Ilott hoopt dat de goede prestaties van Schumacher en Tsunoda hierbij kunnen helpen. “Yuki maakte een geweldige indruk in Bahrein. Dat was echt heel goed om te zien”, zegt Ilott, die zichzelf dit jaar scherp houdt in de GT World Challenge Europe Endurance Cup, tegen Motorsport.com. “Het was goed om te kunnen zeggen: ‘Kijk, hier is die ene kerel [waar ik vorig jaar boven ben geëindigd in het kampioenschap] toe in staat. Wat Mick betreft, we weten allemaal dat hij vaak wat tijd nodig heeft. Maar als hij er eenmaal staat, dan staat hij er ook. Je kan nu al zien dat zijn snelheid aan het verbeteren is. Ik vind dat ze een goede job doen. Het is slechts een kwestie van tijd voordat ze hun draai hebben gevonden, en daarna wordt het makkelijker voor mij om te zeggen: ‘Kijk, ik ben degene die tussen deze twee gasten in is geëindigd!‘”

”Ik ben dus nog steeds van mening dat ik me in een zeer goede positie bevind", vervolgde hij. ”Ja, ik moet een jaar wachten. En ik heb ook wel gezien dat mensen twee jaar moesten wachten. Maar ik focus me gewoon op het zo goed mogelijk presteren in de GT’s en tijdens de vrije trainingen, en dan komt er hopelijk vanzelf een kans.” Ilott kwam eerder dit jaar voor Alfa Romeo de baan op tijdens de eerste vrije training in Portugal. Later deze maand zal hij ook in Frankrijk een oefensessie voor zijn rekening nemen.

Een derde seizoen in de Formule 2 is nog wel even overwogen. “Ik heb daarover gesprekken gevoerd met Ferrari en met Formule 2-teams. Maar het was een beetje laat duidelijk wat de situatie was qua Formule 1. Tegen die tijd hadden veel Formule 2-teams al een beslissing genomen over hun rijders”, aldus Ilott, die er niet heel rouwig om is dat hij niet op de Formule 2-grid staat. “Het zou ook niet makkelijk zijn geweest om weer bij een ander team in te stappen, in weer een onbekende omgeving. Ik ben vorig jaar tweede geworden in het kampioenschap met vijf poles en drie overwinningen. Ik was erg dicht bij het winnen van de titel. Ik vind racen in de Formule 2 te gek, maar ik had maar één plek hoger kunnen finishen. En hoewel het belangrijk is om regelmatig te racen, heb ik ook nog heel veel te leren in de Formule 1, wat ik niet optimaal had kunnen doen als ik nog een heel seizoen in de Formule 2 had gereden.”