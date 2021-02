Binotto garandeert: “Ilott gaat vrije trainingen rijden in 2021”

Afgelopen jaar eindigde Ilott op de tweede plaats in de Formule 2, maar dat bleek uiteindelijk niet voldoende om promotie naar de Formule 1 af te dwingen. De Brit moest Mick Schumacher voor zich dulden en zag de Duitser, die ook onderdeel is van het opleidingsprogramma van Ferrari, in 2021 gestald worden bij Haas F1. Het tweede zitje bij het Amerikaanse team ging naar Nikita Mazepin en omdat Ferrari’s plekje bij Alfa Romeo voor het derde jaar op rij naar Antonio Giovinazzi gaat, rest Ilott slechts een rol als testrijder van de Scuderia.

Onder de huidige F1-reglementen heeft een testrijder weinig mogelijkheden om ook daadwerkelijk in een actuele F1-bolide te stappen, maar Ferrari-teambaas Binotto stelt dat er wel degelijk plannen zijn om Ilott enkele keren te laten rijden in 2021. “Mick begint dit jaar bij Haas met zijn ervaring in de F1, maar we hebben ook jonge coureurs die gaan strijden in de Formule 2 - zoals bijvoorbeeld Robert Shwartzman. En we hebben Callum Ilott, die onze testrijder is, plaatsneemt in de simulator en vrije trainingen gaat rijden”, aldus Binotto. De kans is groot dat Ilott daarvoor bij een van de klantenteams van Ferrari wordt geplaatst, wat betekent dat hij plaats gaat nemen in een Alfa Romeo of Haas.

Om hoeveel vrije trainingen het gaat en bij welke races Ilott in mag stappen, is nog onduidelijk. Het wordt voor de 22-jarige coureur in ieder geval niet de eerste keer dat hij in een F1-bolide plaatsneemt. Na afloop van het F1-seizoen 2020 testte hij namens Alfa Romeo in de afsluitende young driver test. En in januari was Ilott een van de zeven Ferrari-coureurs die in actie kwamen tijdens de vijfdaagse testsessie op Fiorano. Daar nam hij plaats in de Ferrari SF71-H uit 2018. “Het was een geweldig gevoel en een geweldige ervaring om terug te keren in een echte auto”, zei hij na afloop van de test. “Dit was een goede start van het jaar om meer ervaring op te doen met het team en iets meer te leren over de werkomgeving binnen de F1. Hopelijk ben ik tegen de tijd van de wintertests zoveel mogelijk onderdeel geworden van deze Ferrari F1-wereld.”