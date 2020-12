Ilott bevestigd als testcoureur bij Ferrari voor F1-seizoen 2021

Ilott, die sinds 2017 deel uitmaakt van de Ferrari Driver Academy, werd afgelopen jaar achter Mick Schumacher tweede in het Formule 2-kampioenschap. De 22-jarige Brit zou eerder dit jaar eigenlijk ook zijn debuut in een Formule 1-weekend maken bij Haas; hij stond ingepland voor de eerste vrije training voor de Grand Prix van de Eifel, maar slecht weer betekende dat er uiteindelijk geen meter gereden werd tijdens de vrijdag op de Nürburgring. Op dinsdag mocht hij voor de Young Driver Test in Abu Dhabi instappen bij het andere klantenteam van Ferrari, Alfa Romeo. Ilott voltooide 93 ronden en eindigde met een 1.37.826 als achtste in de tijdenlijst, terwijl er in totaal vijftien coureurs in actie kwamen.

Voor 2021 heeft Ilott dus de rol van officiële testrijder gekregen bij Ferrari. “Ik ben erg blij om volgend jaar als testrijder bij Ferrari aan de slag te gaan”, liet hij in een reactie weten. “Ik kijk ernaar uit om een bijdrage te leveren aan alles wat het team op en buiten de baan doet en naar alle dingen die ik zal leren door deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik zal mijn uiterste best doen om goed werk af te leveren en zoveel mogelijk ervaring op te doen, zodat ik als coureur vooruitgang kan blijven maken. Ik wil de Ferrari Driver Academy en het Ferrari Formule 1-team bedanken voor deze geweldige kans en de steun.”

Ilott, die eerder deze week bekendmaakte dat hij volgend jaar niet terugkeert in de Formule 2, toonde zich verder tevreden over zijn testdag bij Alfa Romeo, het team waarvoor hij vorig jaar ook al een keer testte op het circuit van Barcelona: “Het was een fantastische dag in een ongelooflijke auto. We hebben 93 ronden gereden, dus het was een drukke dag voor het team. Ik heb er persoonlijk erg van genoten. Het vergde veel concentratie om in zo’n krachtige wagen op hoog niveau te blijven presteren, maar het is een zeer goede ervaring geweest.”