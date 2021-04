Ilott achter Kubica tweede reservecoureur van Alfa Romeo

Ilott is geen onbekende van Alfa Romeo. In 2019 legde hij al een test af voor het team en vorig seizoen kwam hij tijdens de post-season rookietest in Abu Dhabi nog in actie voor de rood-witte formatie. De junior van de Ferrari Driver Academy reed de afgelopen drie seizoenen in de Formule 2. In 2020 werd hij er tweede achter Mick Schumacher, maar dit seizoen is hij niet meer actief in die klasse. Wel rijdt hij met een Ferrari 488 GT3 van Iron Lynx in de GT World Challenge Europe.

Hoewel de jonge Engelsman in de pikorde dus Kubica voor zich moet dulden, krijgt hij komend weekend op het Algarve International Circuit al een kans om de C41 te testen. Hij zal in Portugal zijn opwachting maken in de eerste vrije training en heeft de toezegging gekregen dat hij later dit jaar nog een paar keer mag opdraven in de eerste vrije training.

Uiteraard is Ilott zelf erg te spreken over zijn nieuwe rol. “Ik ben echt blij dat ik dit seizoen bij het team kom en ik wil Alfa Romeo Racing ORLEN en de Ferrari Driver Academy bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij hebben gesteld. De twee sessies die ik de afgelopen twee jaar met het team heb gehad, waren erg nuttig om me te laten wennen aan de manier waarop een Formule 1-team werkt. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik meteen aan de slag kan in mijn nieuwe rol als een van de reservecoureurs bij Alfa Romeo Racing ORLEN.”

Teambaas Frédéric Vasseur is onder de indruk van de jongeling. “Zijn reis door de junior-series is indrukwekkend geweest en hij is zonder twijfel een van de meest getalenteerde jonge coureurs die door de rangen omhoog is gekomen. Hij heeft al eerder met ons samengewerkt en elke keer heeft hij een blijvende indruk achtergelaten dankzij zijn werkethiek en goede feedback. Ik twijfel er niet aan dat hij een zeer positieve aanvulling zal zijn op Robert Kubica, die vanwege zijn andere raceprogramma's een aantal keren niet beschikbaar zal zijn.”