Ilott vindt geen plekje in Formule 1 voor 2021

Ilott leek lang een van de kanshebbers op een zitje in de Formule 1 in 2021. De coureur uit het opleidingsprogramma van Ferrari zou in beeld zijn bij Haas F1, terwijl collega Mick Schumacher de favoriet was bij Alfa Romeo. Het Zwitsers-Italiaanse team besloot echter om voor 2021 vast te houden aan Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi, en daardoor is de deur gesloten voor een nieuwe Ferrari-junior. Schumacher mengde zich hierdoor ook nadrukkelijk in de strijd om een van de Haas F1-zitjes. De Duitser is nu de grote favoriet om in 2021 in te stappen bij het Amerikaanse team, terwijl ook Nikita Mazepin vaak genoemd wordt voor een plekje bij Haas.

Hierdoor leek Ilott het kind van de rekening te gaan worden en op social media maakt de Britse coureur nu dan ook duidelijk dat dit het geval is. “Het is tijd om aan te kondigen dat mij is verteld dat ik in 2021 niet in de F1 race”, maakte Ilott bekend. Zelf heeft hij al even kunnen wennen aan het nieuws. “Dit weet ik natuurlijk al enkele weken. Ik ben teleurgesteld, maar ik ga gewoon nog harder werken om ervoor te zorgen dat het alsnog lukt in 2021. Verder is er nog een kampioenschap dat ik wil winnen.”

Daarmee verwijst Ilott naar de spannende strijd om de titel in de Formule 2. Afgelopen weekend liep de coureur van UNI-Virtuosi acht punten in op rivaal Schumacher. Op vrijdag pakte Ilott voor de vijfde keer dit seizoen de pole-position om vervolgens tweede te worden in de hoofdrace op zaterdag. Schumacher kwam in die race niet verder dan de vierde plek. Op zondag liep de Prema-coureur weer twee punten uit op Ilott door zevende te worden, terwijl de Brit in de achterhoede eindigde na een botsing met Jehan Daruvala. De strijd om de titel in de Formule 2 wordt komend weekend beslecht in het voorportaal van de Grand Prix van Sakhir, die op de buitenste omloop van het Bahrain International Circuit wordt verreden. Ilott moet daarin een achterstand van 14 punten goedmaken.