Cadillac F1-updates tonen potentie, maar hete GP van Oostenrijk wordt lakmoesproef

Cadillac heeft mogelijk een moeizame vrijdag tijdens de Grand Prix van Oostenrijk achter de rug, terwijl betrouwbaarheidsproblemen de vooruitgang van het Amerikaanse Formule 1-team belemmerden, maar Valtteri Bottas zegt dat de kloof met Aston Martin aantoont dat het nieuwe updatepakket de verwachte snelheidswinst heeft opgeleverd.

Het GM-merk kreeg aan beide kanten van de garage met verschillende problemen te maken; Sergio Perez had in VT1 en VT2 te kampen met beperkte rijtijd door een elektrisch probleem, waardoor de auto steeds uitviel. Ondertussen kreeg Bottas te maken met een vonkende - en later brandende - voorste vloerplaat, wat werd herleid tot een montagefout aan zijn auto, waardoor de bib tegen de vloer sleepte.

Hoewel Perez en Bottas allebei in Q1 van de kwalificatie afvielen, waren de twee auto's bijna een seconde sneller dan de lusteloze Aston Martins; ook al had geen van de Cadillac-coureurs zich in hun laatste kwalificatieronden kunnen verbeteren, waarbij Bottas verklaarde dat hij tijd verloor omdat hij zijn ronde te dicht achter zijn teamgenoot begon.

Cadillac's reeks updates omvatte aanzienlijke wijzigingen aan de sidepods, samen met een nieuwe vloer waarvan de Fin zegt dat die ervoor heeft gezorgd dat de auto veel consistenter aanvoelt.

"Als we naar het gat met Aston kijken, denk ik dat we kunnen zien dat we de auto sneller hebben gemaakt met de upgrades, dus dat is goed," zei Bottas. "Er is nog steeds een beetje een gat naar de auto's voor ons, maar het gaat stap voor stap.

"En ik denk dat er vandaag ook nog iets meer in zat. Ik zat in de laatste run in die laatste ronde iets te dicht achter Checo, dus er zat waarschijnlijk nog een paar tienden meer in.

"Het lijkt erop dat dit weekend veel eenvoudiger is verlopen. Weet je, we hebben deze nieuwe-spec vloeren voor dit weekend, ze lijken veel consistenter. Met een schone ronde had ik nog wat meer tijd moeten vinden, dus ik ben op dit moment iets zelfverzekerder."

Valtteri Bottas, Cadillac Photo by: Eric Le Galliot

Hoewel de pure snelheid verbetert, was Cadillac's belangrijkste reden voor het updatepakket het verbeteren van de bandenslijtage in races. Dit is een voortdurende bron van moeilijkheden voor het team geweest, aangezien het gebrek aan downforce een bijdragende factor was.

De race van zondag zal de volledige test vormen van de capaciteiten van de bijgewerkte auto op dit gebied, met name omdat de thermische degradatie naar verwachting hoog zal zijn bij de baantemperaturen van meer dan 50C die op de Red Bull Ring worden verwacht.

"Het is eigenlijk gewoon algemene belasting bij alle snelheden. Het brengt gewoon wat meer downforce in de auto, wat minder glijden, wat ook in de race gaat helpen," voegde Bottas eraan toe.

"Dus laten we zien. Morgen wordt een echte test voor de bandendegradatie met deze temperaturen. En ook voor ons met de koeling, we weten dat we wat problemen met de remkoeling hebben gehad. Als we morgen overleven, dan is dat goed nieuws voor de rest van het jaar." "We hebben dit weekend niet zo veel gereden, dus ik weet zeker dat we in Silverstone nog meer zullen vinden. Met de analyse van vandaag, van morgen, zullen we opnieuw iets meer leren. "Het is in deze sport zeker niet vanzelfsprekend dat wanneer je iets in de auto zet, hij sneller is. En tot nu toe denk ik dat alles wat we in de auto hebben gezet beter is geweest. Dus dat is echt veelbelovend voor de toekomst."

Cadillac's updates

Aan de buitenkant ligt de grootste verandering aan de MAC-26 rond het gebied van de sidepods; de versie van het begin van het seizoen reed met een oplopend bovenvlak, dat overging in de undercut om de Coke bottle-regio te voeden (zie hierboven, sleep het pictogram naar links om de nieuwe specificatie te zien)

De nieuwe sidepods hebben een veel duidelijkere undercut rond de hele sidepod, waardoor veel meer van de vloerrand bloot komt te liggen en het team ruimte krijgt om meer ontwikkelingen in het vloergebied te gebruiken. Het stelt de lucht ook in staat een schoner pad te nemen naar de bovenkant van de diffuser om het totale vermogen ervan te vergroten.

Interne herverpakking heeft het team in staat gesteld minder te vertrouwen op de koelsleuven aan de zijkant van de motorkap, waarbij sommige daarvan naar de bovenkant van de sidepod zijn verplaatst om warmte uit de radiator af te voeren, die luchtstroom te conditioneren en deze over de bovenkant van de sidepods te manoeuvreren.

Hoewel F1 in 2026 niet langer overgeleverd is aan de grillen van Venturi-tunnel-groundeffectaerodynamica, blijft het ongelooflijk belangrijk om elk mogelijk beetje downforce uit de vloer te halen. Het is niet alleen de gelokaliseerde stroming onder de auto die van belang is, maar ook hoe de bovenkant van de vloer druk aan de bovenzijde genereert en hoe de achterkant van de auto de diffuser en de aero-elementen rond de achterwielen met de achtervleugel verbindt om de downforce aan de achterkant te maximaliseren.

Daarom is het aanpassen van de sidepods aan een nieuwe vloerindeling een belangrijk onderdeel van het pakket als geheel, en dus een behoorlijk grote onderneming, aangezien interne onderdelen mogelijk opnieuw moeten worden gerangschikt om dit passend te maken.

Daarnaast is de vin die langs de bovenrand van de motorkap loopt ook uitgebreid met een paar getrapte kartelingen, vergelijkbaar met die van McLaren en Ferrari, om de luchtstroom vóór de achtervleugel te helpen opschonen.

Interessant genoeg stapte het team ook af van zijn asymmetrische livery-ontwerp en schakelde het over op een overwegend witte auto met zwarte accenten en verloop.

Valtteri Bottas, Cadillac Photo by: Eric Le Galliot

Met behulp van de supertimes-metriek, die de rondetijd van een coureur uitdrukt als percentage van de snelste tijd die in een bepaald weekend is neergezet, begon Cadillac het jaar 5,205% langzamer dan Mercedes; zoals het er tot nu toe in Oostenrijk voor staat, zit het team nu nog maar 3,721% achter en loopt het in op teams als Williams en Haas. De omvang van de updates van het team bracht McLaren-teambaas Andrea Stella er zelfs toe de MAC-26 te bestempelen als de "meest ingrijpend geüpgradede".

Hoewel Bottas tevreden was met de vooruitgang, was Perez iets terughoudender in zijn beoordeling van de nieuwe onderdelen - waarbij hij opmerkte dat hij onvoldoende voorbereid was op de kwalificatie na zijn ingekorte vrijdagse rijtijd.

"Ik denk dat het echt moeilijk te vergelijken is, maar overal is het een kleine stap vooruit geweest," legde Perez uit. "Maar met de hoogte en omdat dit circuit zo anders is, denk ik dat Silverstone ons een veel beter beeld zal geven.

"Ik denk dat we niet zulke grote stappen lijken te vinden als we zouden willen, want de volgende positie was nog steeds vier tienden bij ons vandaan op zo'n kort circuit. Het gat is behoorlijk groot. "Er is veel te testen, veel te leren. Dus we gingen een beetje blind de kwalificatie in. Natuurlijk hebben we onze prestaties niet gemaximaliseerd, maar toch denk ik niet dat er 4 tienden in zaten, wat we nodig hadden voor de volgende positie. Dus we hebben nog steeds veel werk te doen."