Nadat FIA-president Mohammed Ben Sulayem vertelde dat hij meer teams op de Formule 1-grid wilde zien, maakte het team van Andretti bekend dat het samen met General Motors de koningsklasse in wil stappen. Die samenwerking zou Cadillac met Andretti de F1 in moeten brengen, al moet het verzoek daarvoor officieel nog worden ingediend bij de FIA. De reactie van de andere F1-teams is op voorhand echter al niet zo enthousiast. De Formule 1 liet in een statement weten dat er gesprekken lopen met minder zichtbare partijen over F1-deelname, samen met de herinnering dat zowel de Formule 1 als de FIA toestemming moet geven voor nieuwe inschrijvingen, en dat de FIA-president er dus niet alleen over gaat.

Rory Harvey, vice-president van Cadillac heeft de reacties gezien en wil niet direct reageren, maar hij blijft er zeker van dat Andretti en Cadillac een erg goed voorstel op tafel hebben liggen. “We hadden onze aankondiging van de interesse niet doorgezet als we niet dachten dat het een goed voorstel is, dat aan alle eisen voldoet en ons ook de mogelijkheid geeft om te slagen”, zegt Harvey. “Vanuit dat standpunt is er nog een lange weg te gaan in het proces. De uiting van interesse en de details zijn nog niet naar buiten gekomen, dus dat moeten we als eerste doen. We moeten het officiële verzoek eerst indienen en dan zien we hoe het proces gaat verlopen.”

"F1 moet nieuwe teams omarmen"

De FIA moet het proces om de grid uit te breiden formeel nog beginnen, waarna de autosportbond geïnteresseerden beoordeelt in een zwaar en streng proces. FIA-president Mohammed Ben Sulayem was verbaasd over de negatieve reacties op de plannen van Andretti en Cadillac, omdat hij denkt dat de Formule 1 interesse van nieuwe teams moet omarmen. Velen in F1 hebben nog steeds twijfels over de betrokkenheid van General Motors, vanwege het plan om met een bestaande motorfabrikant te werken. De angst is dat Andretti motoren van Renault krijgt en die dan badget tot Cadillac-krachtbronnen. Dat zou geen echte betrokkenheid van een fabrikant zijn.

Harvey zegt dat hij niet wil speculeren over artikelen die verschenen zijn, en dat Cadillac er nog steeds veel zin in heeft. “Ik weet van Andretti dat ze dat ook hebben. We gaan ons best doen als het gaat om onze uiting van interesse, en we willen laten zien wat we kunnen brengen in de Formule 1.” Harvey voegt toe dat F1 een grote stap is voor Cadillac. “De samenwerking waar we het afgelopen week over hadden, geeft ons de mogelijkheid om op het hoogste niveau te presteren. We geloven dat we een mix van kwaliteiten hebben in beide organisaties om samen een pakket te creëren dat competitief kan zijn.”