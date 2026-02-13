Cadillac wil in eerste F1-seizoen vooral respect afdwingen

Nieuwkomer Cadillac wil zijn succes in het eerste Formule 1-seizoen niet laten bepalen door koude statistieken. Technisch adviseur Pat Symonds zegt dat het team vooral respect wil afdwingen bij de meer ervaren rivalen met de manier waarop het zijn debuutseizoen aanpakt.

Hoewel de echte krachtsverhoudingen pas na verloop van tijd duidelijk zullen worden, lijkt Cadillac niet compleet uit de toon te vallen binnen het huidige deelnemersveld in de Formule 1. Waar een team als Manor Motorsport – het vorige team van Cadillac-chef Graeme Lowdon – in het verleden weleens moeite had om aan de 107%-regel te voldoen, daar lijkt de Amerikaanse stal probleemloos mee te kunnen komen.

Cijfers zeggen niet alles

Maar in plaats van harde doelen te eisen en die uit te drukken in uitslagen, rondetijden en punten, hoopt Cadillac zich komend seizoen vooral te ontwikkelen tot een gevestigde en gerespecteerde F1-organisatie. De grotere ambities blijven gericht op de lange termijn. "Het is best lastig om daar een cijfermatig doel aan te hangen", zei F1-veteraan en technisch consultant Pat Symonds na de eerste testdag in Bahrein tegen Motorsport.com. "Maar één ding is echt belangrijk: we willen het respect van de andere teams verdienen. Dat is voor mij persoonlijk heel belangrijk, want ik denk dat we dat respect verdienen."

Symonds is al sinds de jaren tachtig werkzaam in de Formule 1 - bij onder andere Benetton, Renault en Williams - en was als technisch directeur van de Formule 1-organisatie medeverantwoordelijk voor de introductie van de ground effect-auto's in 2022. "De waardering gaat niet alleen over de auto maar over onze hele operatie", aldus de inmiddels 72-jarige ingenieur. "In Barcelona kregen we veel complimenten van andere teams over de indeling van onze garage, hoe we de auto’s hadden voorbereid en alles daaromheen."

Goed gevoel bij spionagefoto's

"Wanneer de andere teams hun spionagefoto’s bekijken – en dat doet iedereen – dan hoop ik dat ze ook respect hebben voor bepaalde elementen van het ontwerp van onze auto." Symonds geeft aan dat het ook andersom werkt. Ook Cadillac keek in Barcelona nauwgezet naar wat de andere teams hadden ontworpen en wat ze zagen, gaf vertrouwen in de eigen ontwerpkeuzes. Het team lijkt geen duidelijke ontwerptrend te hebben gemist. "Dat denk ik inderdaad", vervolgt Symonds. "Er zitten veel mooie onderdelen op onze auto. Ik was eerlijk gezegd een beetje verrast toen ik alle auto’s in Barcelona zag en hoe groot de variatie in details was. Meer dan ik had verwacht, wat eigenlijk geweldig is. Maar we lijken nergens echt achter te lopen."

Tegelijkertijd belooft Symonds dat het team tijdens het seizoen een agressieve ontwikkelingsaanpak zal hanteren. De nog naamloze, door Ferrari aangedreven auto moet al bij de eerste race in Melbourne een flink aantal updates krijgen.

"Ik denk dat we daar een heel strak proces voor hebben", zegt de Engelsman. "Dat is eigenlijk iets wat enorm indrukwekkend is aan dit team. Binnen het budgetplafond weten we precies wat we moeten doen. We hebben al een vrij agressief ontwikkelingsprogramma uitgestippeld. Zelfs in Melbourne zul je op veel vlakken een behoorlijk andere auto zien dan deze. Dat geldt trouwens voor de hele pitstraat. Dus ik heb er veel vertrouwen in dat we dat kunnen waarmaken."

