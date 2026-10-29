Formule 1 GP van Mexico

Cadillac 'vereerd' met Sergio Perez bij speciale viering van 300e race tijdens GP van Mexico

General Motors-president Mark Reuss heeft Sergio Perez geprezen terwijl hij zich voorbereidt op zijn mijlpaalrace in Mexico

Ewan Gale

Gepubliceerd: 29 okt 2026, 14:43

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto: Bernardo Maldonado

General Motors-president Mark Reuss heeft Cadillac-Formule-1-coureur Sergio Perez geprezen in aanloop naar zijn 300e race in de klasse, waarbij hij benadrukte dat het "een eer" is om de Mexicaan aan boord te hebben.

Perez wordt pas de zevende coureur in de F1-geschiedenis die deze mijlpaal bereikt - na Rubens Barrichello, Fernando Alonso, Jenson Button, Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen en Michael Schumacher - en viert die prestatie voor zijn toegewijde thuispubliek op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad.

Als onderdeel van de gelegenheid is Perez de straat opgegaan voor een demonstratierun over de Paseo de la Reforma. Hij bezoekt ook medewerkers van General Motors in de stad voordat hij in de MAC-26 de baan opgaat. Cadillac heeft daarnaast een vernieuwd contract met de Mexicaan tot en met 2029 aangekondigd.

Lees ook:

Gevraagd naar de festiviteiten tijdens een gesprek op de Autosport Business Exchange New York, zei Reuss: "Het is iets groots.

"Het wordt Checo's 300e, ik ben echt trots dat hij voor ons team rijdt, en hij heeft ons zoveel feedback en expertise gegeven als iemand die op de circuits heeft gereden - en [Valtteri] Bottas - beiden geven ons echte feedback over de auto, het circuit, wat de verschillen zijn, hoe we de modellen moeten bouwen en hoe we die simulaties goed krijgen terwijl we doorgaan en ons eerste seizoen meemaken.

"Dit is iets groots voor hem. Het is ook iets groots voor General Motors. Ons hoofdkantoor in Mexico staat in Mexico-Stad, dus hij gaat met onze dealers spreken, hij gaat met onze medewerkers spreken, en ik kan niet wachten om daar samen met hem en al zijn fans bij te zijn.

"Hij is gewoon een geweldig persoon, zoals hij als mens is; want hij is niet alleen een fantastische coureur, een fantastische vertegenwoordiger voor Cadillac en General Motors en Formule 1, maar hij is gewoon een heel goed mens.

Mark Reuss, ABX

Photo by: Bryan Bedder / Getty Images

"Het is een eer om hem te hebben."

Perez en Bottas sloten zich dit seizoen aan bij Cadillac voor het debuutseizoen van het team in de F1, en brachten racewinnende ervaring mee naar het GM-merk toen het zijn eerste stappen zette in de koningsklasse van de formulewagens.

En hoewel het seizoen verre van soepel is verlopen, wat te verwachten was voor een nieuw team dat vanaf nul is opgebouwd, is Reuss onder de indruk van het karakter dat beide coureurs hebben getoond.

"Ze zijn heel verschillend", onthulde hij. "Elke coureur in welke klasse dan ook is altijd, als hij echt goed is, heel verschillend.

"In die professionaliteit en precisie, om welke klasse het ook gaat, of het nu endurance, Formule 1, off-road, trucks is, het maakt me niet uit wat het is, je ziet het bij kampioenen, en ze streven ernaar om het beste te doen, het allerbeste wat ze kunnen in elke race, en als dat niet lukt, als er iets gebeurt - je kunt niet elke race winnen, niemand kan elke race winnen - wanneer ze een dag hebben die ongelukkig is of waarop fouten zijn gemaakt, laten ze die race achter zich en perfectioneren ze hun vak, of dat nu met de auto is, of met zichzelf of hun fysieke gesteldheid, of wat het ook is.

"Ze jagen die perfectie na, en beide heren doen dat, en ze begrijpen echt wat daarvoor nodig is en wat het proces is. Ik ben eerlijk gezegd heel erg blij dat ze geduld met ons hebben.

"Daar is een bijzondere persoon voor nodig, en die twee jongens hebben dat allebei."

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Cadillac 'vereerd' met Sergio Perez bij speciale viering van 300e race tijdens GP van Mexico



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



13 min



Cadillac 'vereerd' met Sergio Perez bij speciale viering van 300e race tijdens GP van Mexico





Jorge Martin fit verklaard voor start GP-weekend in Maleisië



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



1 u



Jorge Martin fit verklaard voor start GP-weekend in Maleisië





Vettel onthult waarom BMW hem liet gaan en Red Bull wel toesloeg



Formule 1



F1 Formule 1 2 u



Vettel onthult waarom BMW hem liet gaan en Red Bull wel toesloeg





Bagnaia noemt Sepang zijn ‘beste kans’ en wil ‘meer risico nemen’



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



3 u



Bagnaia noemt Sepang zijn ‘beste kans’ en wil ‘meer risico nemen’

Vorig artikel Vettel onthult waarom BMW hem liet gaan en Red Bull wel toesloeg

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Ewan Gale





Verstappen staat eerste training GP van Mexico af aan Iwasa



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



22 u



Verstappen staat eerste training GP van Mexico af aan Iwasa





F1 publiceert eerste Social Impact Report; studentenbeurs verlengd



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



23 u



F1 publiceert eerste Social Impact Report; studentenbeurs verlengd





Waarom Horner de naam Mercedes verbood bij de bouw van Red Bulls eigen F1-motor



Formule 1



Formule 1



GP van Singapore



14 d



Waarom Horner de naam Mercedes verbood bij de bouw van Red Bulls eigen F1-motor

Meer van

Sergio Pérez





Sergio Perez verlengt Cadillac F1-contract tot en met 2029



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



23 u



Sergio Perez verlengt Cadillac F1-contract tot en met 2029





Opnieuw een uitvalbeurt voor Cadillac-coureur Valtteri Bottas: ‘Soms begrijpen we het niet helemaal’



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Opnieuw een uitvalbeurt voor Cadillac-coureur Valtteri Bottas: ‘Soms begrijpen we het niet helemaal’





Valtteri Bottas ontkent dat hij zijn Cadillac-zitje voor F1 2027 kan verliezen



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Valtteri Bottas ontkent dat hij zijn Cadillac-zitje voor F1 2027 kan verliezen

Meer van

Cadillac-Ferrari





Waarom Cadillac F1-teambaas nieuwe speculatie voedde door rijdersvraag te ontwijken



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



5 d



Waarom Cadillac F1-teambaas nieuwe speculatie voedde door rijdersvraag te ontwijken





Cadillac opent F1-motorenfabriek op 18 december en bedankt coureurs voor geduld



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



6 d



Cadillac opent F1-motorenfabriek op 18 december en bedankt coureurs voor geduld





Waarom Cadillac 'jaren' nodig heeft om het niveau van F1-rivalen te bereiken



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Nederland



2 m



Waarom Cadillac 'jaren' nodig heeft om het niveau van F1-rivalen te bereiken

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 d



Door Jake Boxall-Legge



Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette





Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 d



Door Stuart Codling



Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



5 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026





Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



5 d



Door Ronald Vording



Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer