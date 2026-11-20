Formule 1 GP van Las Vegas
Cadillac schrapt V6-motor en stelt entree als F1-motorleverancier uit
CEO Dan Towriss zegt dat Cadillac nog een jaar een klantenteam van Ferrari blijft. General Motors heeft de introductie van zijn eigen F1-power unit uitgesteld tot de komst van de V8 in 2030
Ronald Vording
Gepubliceerd: 20 nov 2026, 06:40
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Cadillac lijkt de introductie van de eigen Formule 1-power unit met een jaar uit te stellen, naar 2030.
De Amerikaanse renstal wilde aanvankelijk in 2029 voor het eerst met een eigen power unit van General Motors aan het kampioenschap deelnemen. Dat plan ging er wel van uit dat de huidige reglementencyclus volledig zou worden afgemaakt en dat de volgende generatie power units pas in 2031 zou worden ingevoerd.
Die situatie is inmiddels veranderd. Voorafgaand aan de Grand Prix van Las Vegas bereikten de teams en fabrikanten een principeakkoord over het vervroegen van de terugkeer van V8-motoren, zoals McLaren-CEO Zak Brown donderdag ook publiekelijk bevestigde tijdens de persconferentie van de teambazen.
De handtekeningen staan nog niet op papier, voegde Alpine-teambaas Flavio Briatore daaraan toe, maar er is wel overeenstemming bereikt over een 2,1-liter V8-turbomotor met vanaf 2030 een kleiner aandeel elektrisch vermogen.
Die ontwikkeling heeft gevolgen voor de plannen van General Motors. Als de Amerikaanse fabrikant zou vasthouden aan het voornemen om Cadillac al in 2029 tot fabrieksteam te maken, zou GM voor slechts één seizoen een power unit volgens de huidige specificaties moeten ontwikkelen. Dat zou een kostbare onderneming zijn.
Op de vraag van Motorsport.com of het daarom logischer zou zijn om nog een seizoen langer als klantenteam door te gaan, bevestigde CEO Dan Towriss in Las Vegas: "Ja, we zouden tot en met 2029 klant van Ferrari blijven en de Cadillac-power unit in 2030 met de V8 in gebruik nemen."
Dan Towriss, Cadillac Racing
Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Towriss ziet de komst van de V8 als een positieve ontwikkeling voor de sport, en als iets waar Cadillac achter staat.
"Ja, ik denk dat we blij zijn dat de serie onder leiding van de FIA echt samenkomt om die richting voor een V8 in 2030 vast te leggen. Daar zijn we heel blij mee", zei Towriss.
Hij voegde eraan toe dat Cadillac en General Motors voor een nieuwe mijlpaal staan. Over minder dan een maand opent hun speciale power unit-faciliteit in Charlotte, North Carolina.
"Ja, onze nieuwe power unit-faciliteit gaat op 18 december open. Voor ons als nieuwe fabrikant in de sport is het natuurlijk heel nuttig dat die richting er is. We zijn enthousiast over die koers en het team werkt hard aan de voorbereidingen."
Behalve dat de V8 naar verwachting meer fans zal aanspreken, moet de motor ook eenvoudiger en goedkoper worden. Ook dat is goed nieuws voor een nieuwkomer.
Wanneer de faciliteit in gebruik wordt genomen, werkt Cadillac in eerste instantie nog aan zowel V6- als V8-ontwerpen, al hoeft de huidige generatie power units niet meer volledig te worden ontwikkeld voor 2029.
"We werken een tijdje aan allebei. Er ligt al een V6-basis waarop ze kunnen voortbouwen en daarnaast werken we richting de V8", legde Towriss uit.
"Er zijn nu meerdere ontwerpen in ontwikkeling, dus er ligt een goede basis voor wat we willen bouwen en voor de richting die we opgaan."
Dit moet in 2030 leiden tot de introductie van Cadillacs eerste eigen power unit, waarmee de Amerikaanse nieuwkomer officieel een fabrieksteam wordt. Die langetermijnambitie was ook belangrijk bij het verkrijgen van goedkeuring voor de F1-inschrijving, omdat de andere teams dit zagen als de belangrijkste bron van toegevoegde waarde voor de Formule 1 als geheel.
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