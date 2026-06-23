Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Cadillac onthult "omvangrijk upgrade-pakket" voor de Oostenrijkse GP van de F1

Formule 1
GP van Oostenrijk
Cadillac onthult "omvangrijk upgrade-pakket" voor de Oostenrijkse GP van de F1

De baas van HRC America verontschuldigt zich voor de "mislukking" die Armstrong de eerste IndyCar-overwinning kostte

IndyCar
Road America
De baas van HRC America verontschuldigt zich voor de "mislukking" die Armstrong de eerste IndyCar-overwinning kostte

De F1 keert terug naar de boostmodus voor nat weer nu de FIA de regelwijzigingen heeft bekrachtigd

Formule 1
GP van Oostenrijk
De F1 keert terug naar de boostmodus voor nat weer nu de FIA de regelwijzigingen heeft bekrachtigd

Een F1-achtige kalender, F1-achtige prestaties? Hoe de Formule E "volwassen wordt" in de schaduw van zijn grote broer

Formule E
Een F1-achtige kalender, F1-achtige prestaties? Hoe de Formule E "volwassen wordt" in de schaduw van zijn grote broer

Hoe Lundgaard op Road America van nul tot held uitgroeide

IndyCar
Road America
Hoe Lundgaard op Road America van nul tot held uitgroeide

Villeneuve roept Ferrari op om Hamilton voor te trekken – maar gaat dat ook gebeuren?

Formule 1
GP van Oostenrijk
Villeneuve roept Ferrari op om Hamilton voor te trekken – maar gaat dat ook gebeuren?

Zandvoort en COTA debuteren in Formule E: Recordbrekende kalender voor 2026-2027

Formule E
Zandvoort en COTA debuteren in Formule E: Recordbrekende kalender voor 2026-2027

Morbidelli: "Misschien ben ik vergeten hoe ik op een MotoGP-motor moet rijden"

MotoGP
GP van Tsjechië
Morbidelli: "Misschien ben ik vergeten hoe ik op een MotoGP-motor moet rijden"
Formule 1 GP van Oostenrijk

Cadillac onthult "omvangrijk upgrade-pakket" voor de Oostenrijkse GP van de F1

Het nieuwe team voert nog meer aanpassingen door aan zijn eerste Formule 1-auto

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Gepubliceerd:
Cadillac-Pirelli-test

Cadillac Pirelli test

Foto: Pirelli banden

Het Cadillac Formule 1-team heeft bekendgemaakt dat het dit weekend tijdens de Grand Prix van Oostenrijk opnieuw een „aanzienlijk upgrade-pakket” zal introduceren.

Het nieuwe Amerikaanse team begon, zoals te verwachten was, als achterblijver in de F1, maar heeft qua prestaties terrein gewonnen dankzij consistente updates aan de MAC-26.

Zo werden in Monaco een verbeterde achtervleugel en uitlaat geïntroduceerd, gevolgd door verdere verbeteringen aan de achtervleugel en het koelsysteem in Barcelona, waar Sergio Perez in de kwalificatie slechts 1,9 seconden achterbleef op de snelste tijd in Q1 en de Aston Martins met 1,2 seconden achter zich liet.

Cadillac houdt dat tempo vast in de aanloop naar de race op de Red Bull Ring, met Silverstone volgende week in het vooruitzicht. „De races volgen elkaar nu in rap tempo op, en het combineren van die logistieke uitdaging met het verbeteren van onze competitieve prestaties is een van de belangrijkste uitdagingen van dit deel van het jaar”, aldus Graeme Lowdon, teamleider van de .

“We zijn echter blij dat we dit weekend weer een omvangrijk upgrade-pakket kunnen introduceren. Met nieuwe sidepods en een nieuwe vloer is dit een aanzienlijke hoeveelheid werk en we hopen dat we hiermee onze koers kunnen voortzetten om gestaag terrein te winnen op het middenveld.

Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“We onderschatten de uitdagingen die Oostenrijk met zich meebrengt niet, maar we leren voortdurend bij en ik heb er alle vertrouwen in dat we dit weekend weer vooruitgang kunnen boeken.”

Perez miste op een haar na punten in een chaotische race in Monaco, gevolgd door een zware Spaanse race, en de Mexicaan heeft er alle vertrouwen in dat de nieuwe onderdelen Cadillac zullen helpen om verder op te klimmen in de ranglijst.

“Elke race voelt het alsof we vooruitgang boeken, en we hebben veel waardevolle lessen geleerd door in Barcelona de finishvlag te halen,” zei hij.

“Het ontwikkelingstempo is erg goed; iedereen in de fabriek werkt op volle kracht om nieuwe onderdelen naar het circuit te brengen, en de upgrade die we dit weekend krijgen, zal hopelijk weer een stap vooruit betekenen.”

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Cadillac onthult "omvangrijk upgrade-pakket" voor de Oostenrijkse GP van de F1

Formule 1
GP van Oostenrijk
Cadillac onthult "omvangrijk upgrade-pakket" voor de Oostenrijkse GP van de F1

De baas van HRC America verontschuldigt zich voor de "mislukking" die Armstrong de eerste IndyCar-overwinning kostte

IndyCar
Road America
De baas van HRC America verontschuldigt zich voor de "mislukking" die Armstrong de eerste IndyCar-overwinning kostte

De F1 keert terug naar de boostmodus voor nat weer nu de FIA de regelwijzigingen heeft bekrachtigd

Formule 1
GP van Oostenrijk
De F1 keert terug naar de boostmodus voor nat weer nu de FIA de regelwijzigingen heeft bekrachtigd

Een F1-achtige kalender, F1-achtige prestaties? Hoe de Formule E "volwassen wordt" in de schaduw van zijn grote broer

Formule E
Een F1-achtige kalender, F1-achtige prestaties? Hoe de Formule E "volwassen wordt" in de schaduw van zijn grote broer
Vorig artikel De F1 keert terug naar de boostmodus voor nat weer nu de FIA de regelwijzigingen heeft bekrachtigd

Beste reacties
Meer van
Benjamin Vinel

Villeneuve roept Ferrari op om Hamilton voor te trekken – maar gaat dat ook gebeuren?

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
Villeneuve roept Ferrari op om Hamilton voor te trekken – maar gaat dat ook gebeuren?

Hadjar vertelt hoe de relatie met teamgenoot Max Verstappen is

Formule 1
Formule 1
GP van Oostenrijk
Hadjar vertelt hoe de relatie met teamgenoot Max Verstappen is

On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis
Meer van
Cadillac

Herta geniet van eerste F1-sessie: "Alles gaat sneller"

Formule 1
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Herta geniet van eerste F1-sessie: "Alles gaat sneller"

Cadillac F1 opgewekt en met verse updates op weg naar Montreal

Formule 1
Formule 1
GP van Canada
Cadillac F1 opgewekt en met verse updates op weg naar Montreal

Bijzondere straf Bottas in Miami legt groeipijnen Cadillac F1 bloot

Formule 1
Formule 1
GP van Miami
Bijzondere straf Bottas in Miami legt groeipijnen Cadillac F1 bloot

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Jules de Graaf
Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Ronald Vording
Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen

Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Filip Cleeren
Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft
Bekijk meer