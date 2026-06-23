Cadillac onthult "omvangrijk upgrade-pakket" voor de Oostenrijkse GP van de F1

Het Cadillac Formule 1-team heeft bekendgemaakt dat het dit weekend tijdens de Grand Prix van Oostenrijk opnieuw een „aanzienlijk upgrade-pakket” zal introduceren.

Het nieuwe Amerikaanse team begon, zoals te verwachten was, als achterblijver in de F1, maar heeft qua prestaties terrein gewonnen dankzij consistente updates aan de MAC-26.

Zo werden in Monaco een verbeterde achtervleugel en uitlaat geïntroduceerd, gevolgd door verdere verbeteringen aan de achtervleugel en het koelsysteem in Barcelona, waar Sergio Perez in de kwalificatie slechts 1,9 seconden achterbleef op de snelste tijd in Q1 en de Aston Martins met 1,2 seconden achter zich liet.

Cadillac houdt dat tempo vast in de aanloop naar de race op de Red Bull Ring, met Silverstone volgende week in het vooruitzicht. „De races volgen elkaar nu in rap tempo op, en het combineren van die logistieke uitdaging met het verbeteren van onze competitieve prestaties is een van de belangrijkste uitdagingen van dit deel van het jaar”, aldus Graeme Lowdon, teamleider van de .

“We zijn echter blij dat we dit weekend weer een omvangrijk upgrade-pakket kunnen introduceren. Met nieuwe sidepods en een nieuwe vloer is dit een aanzienlijke hoeveelheid werk en we hopen dat we hiermee onze koers kunnen voortzetten om gestaag terrein te winnen op het middenveld.

Sergio Perez, Cadillac Racing Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“We onderschatten de uitdagingen die Oostenrijk met zich meebrengt niet, maar we leren voortdurend bij en ik heb er alle vertrouwen in dat we dit weekend weer vooruitgang kunnen boeken.”

Perez miste op een haar na punten in een chaotische race in Monaco, gevolgd door een zware Spaanse race, en de Mexicaan heeft er alle vertrouwen in dat de nieuwe onderdelen Cadillac zullen helpen om verder op te klimmen in de ranglijst.

“Elke race voelt het alsof we vooruitgang boeken, en we hebben veel waardevolle lessen geleerd door in Barcelona de finishvlag te halen,” zei hij.

“Het ontwikkelingstempo is erg goed; iedereen in de fabriek werkt op volle kracht om nieuwe onderdelen naar het circuit te brengen, en de upgrade die we dit weekend krijgen, zal hopelijk weer een stap vooruit betekenen.”