Formule 1 GP van Mexico

Cadillac onderzoekt defect op hoge snelheid in Mexico GP na boze reactie Bottas

Valtteri Bottas was hoorbaar gefrustreerd door het incident, dat teambaas Marcin Budkowski heeft beloofd te onderzoeken

Ewan Gale

Gepubliceerd: 2 nov 2026, 19:07

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Cadillac Formule 1-teambaas Marcin Budkowski heeft beloofd ervoor te zorgen dat ongelukken zoals dat waardoor de Grand Prix van Mexico van Valtteri Bottas eindigde, "niet meer gebeuren".

Bottas reed op topsnelheid richting bocht 1 in ronde 46 op het Autódromo Hermanos Rodríguez toen zijn ophanging links voor het begaf terwijl hij remde, waardoor de Fin in een slip raakte en in de TecPro-barrière belandde.

De schade was zo groot dat de voormalige F1-racewinnaar in zijn MAC-26 bleef zitten terwijl hij weer op adem kwam, en er werd met de rode vlag gezwaaid om de race stil te leggen terwijl marshals begonnen met het repareren van de barrières.

In teamradio die sindsdien op sociale media is geplaatst, schreeuwt Bottas - duidelijk geagiteerd - herhaaldelijk vloekend voordat race-engineer John Howard hem vroeg of het goed met hem ging. "F**k no", was het antwoord van de voormalige Williams-, Mercedes- en Alfa Romeo-coureur.

Na een bezoek aan het medisch centrum, waar hij groen licht kreeg, werd Bottas vrijgesteld van mediaverplichtingen. Maar in Cadillacs mediadebrief na de race legde hij uit: “Het was een zware impact in bocht 1, maar gelukkig gaat het goed met me.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Dank aan het medisch team dat me heeft gecontroleerd en aan iedereen die ter plekke heeft geholpen. Het is een bewijs van het harde werk dat de FIA gedurende vele jaren heeft geleverd om onze sport zo veilig mogelijk te maken.

“We moeten als team alles grondig doornemen om precies te begrijpen wat er is gebeurd, en ervoor zorgen dat we ervan leren. We hadden een sterke openingsronde en wonnen een paar posities, dus het is teleurstellend om opnieuw een race niet uit te rijden. We hergroeperen ons nu en richten ons erop volgende week in São Paulo vooruitgang te blijven boeken.”

Bottas en teamgenoot Sergio Pérez hebben tijdens Cadillacs eerste F1-campagne te maken gehad met talrijke betrouwbaarheidsproblemen, al waren die veel minder gevaarlijk, waarbij beide coureurs óf de pitbox konden binnenrijden om uit te vallen óf op de baan konden stoppen.

Budkowski wees in dezelfde debrief echter op de ernst van dit probleem en zei: “Iedereen is opgelucht dat Valtteri in orde is na het incident in ronde 46. We zullen de oorzaak van dit defect volledig onderzoeken en ervoor zorgen dat zulke ongelukken niet meer gebeuren."

Perez bereikt 300 F1-races met positieve vertoning

Aan de andere kant van de garage liet Perez voor eigen publiek een veelbelovend optreden zien voor het team, terwijl hij zijn 300e racestart in de F1 noteerde.

De Mexicaan was in de openingsfase op eigen kracht opgeklommen naar de 13e plaats en kon de coureurs achter hem afhouden, al gooiden een langzame pitstop en een latere tijdstraf voor te hard rijden in de pitstraat - toegeschreven aan een softwareprobleem - uiteindelijk roet in het eten na wat een sterke vertoning was geweest.

“Als we naar de positieve punten kijken, was het ons meest competitieve weekend wat betreft relatieve snelheid en was het zeer bemoedigend om beide coureurs in het veld te zien vechten", benadrukte Budkowski.

Dan Towriss, Cadillac Racing, Marcin Budkowski, Cadillac Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Ze hadden allebei geweldige starts, vooral Checo, die fenomenale eerste ronden reed na beide starts en op een gegeven moment op P13 reed. We hadden bij beide pitstops problemen met materiaal, wat beide coureurs tijd en posities op de baan kostte.

“Gefeliciteerd aan Checo met zijn historische 300e Grand Prix-start - het is zo'n memorabele week geweest voor hem en het hele team tijdens zijn thuisrace."

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