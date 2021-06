Tien F1- en MotoGP-gerelateerde cadeautips voor vaderdag

Het boek ‘Een tweede leven met Formule 1’

Houd je vader van Formule 1 en leest hij graag een boek? Dan zit je met het nieuwe boek van Olav Mol geheid goed. In 2016 kwam ‘Een leven met Formule 1’ uit, waarin de commentator terugkijkt op wat hij tot dat moment allemaal beleefd had in de koningsklasse van de autosport. ‘Een tweede leven met Formule 1’ is het vervolg daarop en focust zich op wat er sinds de komst van Max Verstappen allemaal is gebeurd. Zowel in de doldwaze wereld van de Formule 1 als in het privéleven van Olav. En dat is nogal wat! Motorsport.com wordt in het boek ook nog even genoemd. Alleen daarom al is het boek natuurlijk een enorme aanrader!

Bestel hier het boek ‘Een tweede leven met Formule 1’ van Olav Mol

Een wanddecoratie van Circuit Zandvoort

Het belooft een memorabel jaar te worden voor de Nederlandse Formule 1-fan. Niet alleen omdat Max Verstappen meestrijdt om de wereldtitel, maar ook vanwege de terugkeer van Nederlandse Grand Prix. Zoals het nu lijkt, kan de Formule 1-race op Circuit Zandvoort begin september namelijk gewoon doorgaan. Vast een mooi aandenken aan deze heugelijke gebeurtenis zou een wanddecoratie van de Noord-Hollandse omloop zijn. Voor nog geen drie tientjes heb je een houten versie van Circuit Zandvoort van 42 bij 43 cm, die makkelijk op te hangen is middels dubbelzijdig tape of een spijkertje. Dat moet zelfs de meest onhandige vader nog wel lukken!

Bestel hier een muurdecoratie van Circuit Zandvoort

Een mondkapje van Valentino Rossi

We zullen ze nog eventjes moeten gebruiken: mondkapjes. En als we er dan toch één moeten dragen, waarom dan ook maar niet meteen één die bij ons past? Voor de fans van Valentino Rossi is er bijvoorbeeld een mondkapje met het legendarische startnummer 46 op de markt van Safety First Designs. Ze komen in verschillende maten en zijn rekbaar, waardoor ze comfortabel zouden moeten zitten. Is je vader meer een fan van Marc Marquez? Dan heeft hij geluk, want het mondkapje is ook in die uitvoering verkrijgbaar.

Bestel hier een mondkapje van Valentino Rossi

Een kaartje voor een Formule 1- of MotoGP-race

Het einde van de coronacrisis komt in zicht. Er is steeds meer mogelijk, ook als het gaat om het bezoeken van evenementen. Kijk naar de races op televisie en je ziet steeds meer fans op de tribunes zitten. Mocht je nou wat te besteden hebben of verdient je vader dit jaar iets extra's? Met een kaartje voor een Formule 1- of MotoGP-race maak je je vader zeker weten dolgelukkig.

Onze partner Motorsport Tickets heeft een uitgebreid aanbod aan kaarten en reizen. Ga bijvoorbeeld samen met je vader naar de Grand Prix van Oostenrijk of de Grand Prix van Groot-Brittannië. Of moedig Max Verstappen aan bij de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Is hij meer fan van de MotoGP? Er zijn ook kaarten verkrijgbaar voor de tweede MotoGP-race op de Red Bull Ring op 15 augustus.

Mocht je vanwege de coronasituatie nog twijfelen over een bezoek aan een race in het buitenland? Maak je geen zorgen. Motorsport Tickets laat je weten met welke procedures en maatregelen je ter plaatse rekening dient te houden en houdt je op de hoogte mocht er iets veranderen. Als een evenement niet doorgaat of er wordt besloten dat er geen publiek bij mag zijn, krijg je het volledige aankoopbedrag teruggestort. Ook is het mogelijk om zonder extra kosten de waarde van de tickets te gebruiken voor kaarten voor een andere race. Voor een klein bedrag kun je ook een verzekering afsluiten, zodat je het volledige bedrag terugkrijgt wanneer je door reisrestricties niet langer een race kunt bijwonen. Je loopt zelf dus geen enkel risico. Wil je je vader zelf laten beslissen welke race hij bezoekt? Dat kan ook. Kies dan voor een cadeaubon.

Bestel hier een kaartje naar een Formule 1- of MotoGP-race

Bestel hier een cadeaubon voor een Formule 1- of MotoGP-race

Het boek ‘In de pits gebeurt altijd iets’

Door coronaperikelen heeft Jack Plooij dit jaar een paar races moeten missen, maar normaal gesproken staat de pitreporter van Ziggo Sport altijd met zijn neus vooraan, om de coureurs op geheel eigen wijze smeuïge quotes te ontfutselen. In het boek ‘In de pits gebeurt altijd iets’ kijkt Plooij terug op het bijzondere Formule 1-jaar 2020, waarin het coronavirus de boel op zijn kop zette, Lewis Hamilton zijn historische zevende wereldtitel pakte, Max Verstappen opnieuw geduld moest betrachten en Romain Grosjean ontsnapte uit een vuurzee. Niet alleen de belevenissen in de paddock komen aan orde, ook die daarbuiten. Zo gaat het onder andere ook over de hartoperatie die hij heeft ondergaan, hoe Racemakkers is ontstaan en welke gevolgen corona voor zijn werk als tandarts heeft gehad.

Bestel hier het boek ‘In de pits gebeurt altijd iets’ van Jack Plooij

Een stoere rugzak van Red Bull Racing

Een goede rugzak komt altijd wel van pas. Of het nu voor sporten, een dagje uit of onderweg naar het werk is. Maar het oog wil natuurlijk ook wat. Met deze rugzak van Red Bull Racing geef je je vader een heel praktisch cadeau, waarmee hij ook nog eens goed voor de dag komt bij vrienden en collega’s. De rugzak heeft een flitsende graphic op de voorkant en is voorzien van een mesh achterkant, wat op de warme dagen helpt tegen een natte rug.

Bestel hier de rugzak van Red Bull Racing

Een uniek Formule 1-item

Wil je je vader een bijzonder Formule 1-item cadeau doen? Dan kun je natuurlijk een kijkje nemen op Marktplaats of eBay en kijken wat daar wordt aangeboden, of naar één van de vele gespecialiseerde webshops surfen. Je kan echter ook rondloeren bij F1 Authentics, een webshop van de Formule 1 zelf. Deze online winkel werkt rechtstreeks samen met de teams en coureurs dus je weet zeker dat een handtekening op een bepaald item ook daadwerkelijk door de betreffende coureur is gezet. Overalls, handschoenen, petjes, helmen, balaclava’s, stukjes bodywork, banden, maar ook dit eigenzinnige portret van Max Verstappen door kunstenaar Paul Oz. Je kan het zo gek niet bedenken of ze hebben het wel. En welke vader wil er na Baku nou niet een bijzettafeltje gemaakt van een remschijf van Lewis Hamilton?

Bezoek de webshop van F1 Authentics

Een kart- of simsessie

Zie je je vader wel eens met zijn ogen rollen als Nikita Mazepin weer eens in een spin beland met zijn Haas of Yuki Tsunoda zijn AlphaTauri tegen een muur zet? Nou, laat hem eens maar bewijzen dat hij het beter kan! Hem meteen achter het stuur van een Formule 1-auto zetten is misschien wat overdreven. Laten we beginnen om zijn vaardigheid in een simulator of in een kart te testen. Wil je je vader in een serieuze sim in actie zien? Dan kun je bijvoorbeeld terecht bij Adrenaline Xperience in Kerkrade, dat mede is opgezet door de wereldberoemde Nederlandse simracer Atze Kerkhof. Gaat je voorkeur uit naar de kart, zodat je vader een dag later nog last heeft van zijn armen? Dan zit je sowieso goed bij Coronel Kartracing in Huizen en bij Bleekemolens Race Planet in Amsterdam en Delft.

Het boek ‘Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing’

Het Formule 1-seizoen 2021 is tot op heden zeer de moeite waard geweest. Niet op de laatste plaats natuurlijk omdat Max Verstappen aan de leiding gaat in het wereldkampioenschap. De Nederlandse redactie van Motorsport.com kwam in de aanloop naar het seizoen met ‘Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing’, een boek boordevol interessante achtergrondverhalen over het huidige Formule 1-jaar. Het gaat onder andere over de titelkansen van Max Verstappen, over hoe Lewis Hamilton zowel op als naast de baan uitgegroeide tot een grootheid en over de Nederlandse Grand Prix op Circuit Zandvoort, die dit jaar dan toch echt verreden lijkt te worden. Maar ook over de rentree van een tweevoudig wereldkampioen, de terugkeer van de naam Schumacher op de grid en de impact van de nieuwe technische reglementen die volgend jaar worden ingevoerd. Interessant leesvoer voor zowel de gevorderde als de minder gevorderde Formule 1-fan, al zeggen we het zelf!

Bestel hier het boek ‘Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing’

De Arrows Formule 1-auto van Jos Verstappen

Zit je echt goed in de slappe was en heeft je vader nog wat ruimte over in zijn garage? Ga dan voor de Arrows A21, waarmee Jos Verstappen tijdens het Formule 1-seizoen 2000 zevende is geworden in de Grand Prix van Brazilië. Je vader zal er ongetwijfeld erg blij mee zijn. De Spanjaard Pedro de la Rosa reed ook een vijftal races met deze specifieke auto, terwijl het chassis bij elf andere wedstrijden als reservewagen diende. Het betreft een zogenaamd ‘rolling chassis’. Dat betekent dat de motor en versnellingsbak er niet bij zitten. Die zal je vader dus zelf moeten zien te versieren, als hij er een stukje mee wil rijden. De auto staat te koop voor 155.000 euro en voor 45.000 euro heb je er een pakket reserve-onderdelen bij, voor het geval er een keer wat stuk mocht gaan.

Lees hier meer over de Arrows A21 van Jos Verstappen die te koop staat

Mocht het hem qua ruimte in de garage niet worden, dan kun je natuurlijk ook voor een Minichamps-schaalmodel van de Arrows A21 gaan. Bij een schaalmodel van 1:43 heeft je vader aan een centimeter of zeven kastruimte voldoende. Die ruimte heeft hij (hopelijk) vast nog wel!

Bestel hier het schaalmodel van Arrows A21