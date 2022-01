Button ziet Hamilton doorgaan: “Hij wil die achtste wereldtitel”

Sinds de omstreden ontknoping van het Formule 1-seizoen 2021 heeft Lewis Hamilton niets meer van zich laten horen. De Brit stond direct na de race in Abu Dhabi voor de Formule 1-camera nog landgenoot Jenson Button te woord, maar sindsdien heeft de Mercedes-coureur zowel in de media als op zijn eigen social media-kanalen niets meer van zich laten horen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff liet na de Grand Prix van Abu Dhabi weten het niet zomaar een gegeven is dat Hamilton zijn F1-loopbaan dit jaar een vervolg geeft, terwijl ook kersvers FIA-president Mohammed ben Sulayem heeft aangegeven dat de zevenvoudig wereldkampioen ‘gebroken’ is. Minder dan een maand voor de start van de wintertests is het dan ook nog altijd niet helemaal zeker of Hamilton weer van de partij is komend seizoen. Zijn oud-teamgenoot Jenson Button, de laatste man die Hamilton heeft geïnterviewd, denkt echter dat de Brit gewoon weer op de grid zal staan dit jaar.

“Ik hoop echt dat hij zal racen”, sprak Button woensdagochtend in Good Morning Britain. “Ik denk ook dat hij zal racen. Hij wil die achtste wereldtitel winnen om de meest succesvolle coureur uit de Formule 1-historie te worden. Dat gaat hij doen, ik denk het echt.”

Button is lang niet de enige die denkt dat Hamilton gewoon doorgaat dit seizoen. Zo zette voormalig F1-coureur Martin Brundle eerder al zijn vraagtekens bij de onduidelijkheid rondom de toekomst van Hamilton en denkt ook David Coulthard dat de uitslag van de race in Abu Dhabi niets verandert aan de toekomstplannen van Hamilton. Ook McLaren CEO Zak Brown is positief gestemd: “Ik denk dat hij terug zal keren”, sprak de Amerikaan eerder deze maand. “Hij is een coureur, hij presteert op de top van zijn kunnen. Tuurlijk, hij is heel erg boos, maar ik denk dat coureurs uiteindelijk gewoon willen racen en Lewis is een vechter.”

"F1 bevindt zich in een geweldige positie"

Hoewel de omstreden afloop van het F1-seizoen en de inmiddels al wekenlange discussie omtrent de rol van wedstrijdleider Michael Masi de sport geen goed hebben gedaan, denkt Button dat de sport er alsnog goed op staat: “Het was een controversieel einde van het seizoen, maar je moet ook naar het seizoen in zijn geheel kijken”, vervolgt de wereldkampioen van 2009. “De Formule 1 bevindt zich in een geweldige positie, waarin twee fantastische coureurs ieder weekend alles in de strijd gooien. Daarnaast kijkt iedereen uit naar het nieuwe seizoen, met de nieuwe regels. Vervolgens komt het allemaal aan op de ontwikkeling van de auto’s gedurende het seizoen.”