Burgemeester New York toont interesse in Formule 1-race

Een race door de straten van New York was jarenlang de grote droom van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone. In 2010 leek een en ander concreet te worden toen de eigengereide Brit naar buiten trad met plannen voor een Grand Prix in New Jersey, met de befaamde skyline van Manhattan op de achtergrond. Aanvankelijk was het idee om vanaf 2012 een race in Liberty State Park te houden, maar dat project kwam niet van de grond. Vervolgens was het de bedoeling dat er vanaf 2013 op een stratencircuit door Weehawken en West New York gereden zou worden, maar ook daar kwam uiteindelijk niets van terecht. De beoogde promotor raakte daarop in financiële problemen, waarna de plannen voor een race in New York in de ijskast verdwenen.

Als het aan de nieuwe burgemeester van New York ligt, komt de Formule 1 echter alsnog naar The Big Apple. “We zijn door het kantoor van Eric Adams benaderd met de vraag of er een race in New York kan worden gehouden”, laat Liberty Media-baas Greg Maffei donderdag weten op een financieel congres in New York. “Maar ik denk dat het erg lastig gaat worden. Ze stelden Randalls Island als locatie voor, maar dat is waarschijnlijk niet de perfecte plek voor ons.” Randalls Island is een eiland ten noordoosten van Manhattan, dat grotendeels als park dienstdoet.

“We hebben vijftien, twintig jaar geleden veel tijd en geld geïnvesteerd in een race in Hoboken”, verwijst Maffei naar de eerdere pogingen om een Grand Prix in de Amerikaanse metropool te organiseren. “Maar de realiteit is dat het in een stad als New York heel erg moeilijk is om een stratencircuit te realiseren. Las Vegas is waarschijnlijk een van de weinige plekken in de Verenigde Staten waar dat wel kan, doordat men daar een andere mentaliteit heeft. New York is een prachtige plek voor een race, maar ik zie het niet gebeuren dat ze Central Park voor ons dichtgooien.”

Maffei heeft er dus een hard hoofd in dat de Formule 1 in de nabije toekomst een race in New York City aan de kalender toevoegt. “Ik vermoed dat er ook een paar groepen zullen zijn die niet zo blij zullen zijn met een race, en dat is een strijd waar we niet per se op zitten te wachten.”